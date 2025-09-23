прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.99

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Адриана Маннарино в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — 09:00 мск.

Маннарино

Успехи французского теннисиста в течение летнего отрезка стали настоящим откровением.

Когда казалось, что Маннарино вовсю приближается к завершению карьеры, он снова подобрался к топ-50.

Эту неделю 37-летний теннисист начал в статусе 53-й ракетки мира.

В конце августа Маннарино прошел три раунда на US Open — выиграл у Таллона Грикспора, Джордана Томпсона и Бена Шелтона (американец снялся из-за травмы при счете 2-2 по сетам), после чего уступил Иржи Легечке.

Прогнозы на теннис

Перед мэйджором в Нью-Йорке Маннарино выиграл три матча на «Мастерсе» в Цинциннати, а в июле прошел два раунда на Уимблдоне и дошел до финала на турнире в Ньюпорте.

Шевченко

У Саши тем временем будет меньше суток на подготовку к предстоящему матчу.

В понедельник днем Шевченко проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (3:6, 1:6) в полуфинале турнира в Чэнду.

Перед этим он обыграл Джованни Мпетши-Перрикара и Таро Даниэля. В первом круге его соперником был Гаэль Монфис, который не смог завершить матч из-за травмы ноги.

На данный момент это лучший результат Шевченко в текущем сезоне.

До этого он смог пройти дальше второго раунда только на грунтовом турнире в Кицбюэле, где уступил в четвертьфинале Александру Бублику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.35, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.99.

Прогноз: скорее всего, опытный француз спокойно обыграет уставшего соперника. Вряд ли Шевченко успеет восстановиться к предстоящему матчу.

1.99 Победа Маннарино в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Маннарино в двух сетах за 1.99.