Меншик совершит камбэк в матче против Микельсена?

прогноз на матч показательного турнира Кубок Лейвера, ставка за 2.32

Чех Якуб Меншик сыграет против американца Алекса Микельсена в рамках показательного турнира Кубок Лейвера. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 00:30 мск.

Меншик

Якуба впервые пригласили на столь престижный показательный турнир.

В принципе, это уже не просто аванс, в текущем сезоне чешский теннисист подтвердил статус одного из главных талантов нового поколения.

В конце марта Меншик стал победителем «Мастерса» в Майами.

При этом в финале он обыграл Новака Джоковича (7:6, 7:6). Кроме того, среди его соперников там были Джек Дрейпер, Артур Фис и Тейлор Фриц.

В этом году Меншик провел на харде 30 матчей, в которых одержал 20 побед.

Микельсен

Алекс тем временем тоже впервые сыграет на Кубке Лейвера.

Американский теннисист проводит эту неделю в статусе 32-й ракетки мира.

У Микельсена в этом году тоже было несколько серьезных результатов на харде.

В начале года он прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии, а в начале августа добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто.

В этом году 21-летний Микельсен обыгрывал таких соперников, как Стефанос Циципас (дважды), Карен Хачанов и Лоренцо Музетти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.55, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Якуб и Алекс еще ни разу не играли друг с другом. Но в любом случае логично предположить, что американец и чех проведут напряженный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.