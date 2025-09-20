Чех Якуб Меншик сыграет против американца Алекса Микельсена в рамках показательного турнира Кубок Лейвера. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 00:30 мск.
Меншик
Якуба впервые пригласили на столь престижный показательный турнир.
В принципе, это уже не просто аванс, в текущем сезоне чешский теннисист подтвердил статус одного из главных талантов нового поколения.
В конце марта Меншик стал победителем «Мастерса» в Майами.
При этом в финале он обыграл Новака Джоковича (7:6, 7:6). Кроме того, среди его соперников там были Джек Дрейпер, Артур Фис и Тейлор Фриц.
В этом году Меншик провел на харде 30 матчей, в которых одержал 20 побед.
Микельсен
Алекс тем временем тоже впервые сыграет на Кубке Лейвера.
Американский теннисист проводит эту неделю в статусе 32-й ракетки мира.
У Микельсена в этом году тоже было несколько серьезных результатов на харде.
В начале года он прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии, а в начале августа добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто.
В этом году 21-летний Микельсен обыгрывал таких соперников, как Стефанос Циципас (дважды), Карен Хачанов и Лоренцо Музетти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.55, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: Якуб и Алекс еще ни разу не играли друг с другом. Но в любом случае логично предположить, что американец и чех проведут напряженный матч.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.