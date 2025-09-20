прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.27

Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск.

Грикспор

Таллон попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Серия поражений нидерландского теннисиста составляет уже пять матчей.

Вопреки ожиданиям, Грикспор провалил абсолютно все недавние турниры в Северной Америке.

После грунтового турнира в шведском Бостаде, на котором он уступил в четвертьфинале Йесперу де Йонгу, Грикспор не выиграл ни одного матча в Торонто, Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open.

Соперниками Грикспора в четырех предыдущих матчах были Томас Этчеверри, Хамад Меджедович, Мартон Фучович и Адриан Маннарино.

Даниэль

Таро тем временем впервые в этом году прошел раунд на уровне основного тура.

Японский теннисист преподнес сенсацию, одержав победу над представителем Гонконга Коулменом Вонгом.

В квалификации Даниэль выиграл у австралийца Джеймса Дакворта и британца Билли Харриса.

Но также стоит обратить внимание на его общий баланс в текущем сезоне — это просто катастрофа. На данный момент у него лишь 10 побед и 25 поражений.

Не так давно Даниэль свалился в рейтинге на 168-ю строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.50, победу Даниэля букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: скорее всего, Таллон прервет серию поражений. К слову, ранее он ни разу не проигрывал японскому теннисисту.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.27.