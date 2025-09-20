прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 2.77

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Нишеша Басаваредди во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 06:30 мск.

Басаваредди

Нишеш в первом раунде одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем — 4:6, 6:4, 6:3.

Американец пробился в основную сетку китайского турнира через квалификацию.

В отборе Басаваредди выиграл у представителя Казахстана Бейбита Жукаева и бельгийца Готье Онклена.

В текущем сезоне Басаваредди выиграл лишь шесть матчей на уровне основного тура, при этом три из них — на январском турнире в новозеландском Окленде.

На прошлой неделе 20-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Гуанчжоу, где проиграл чилийцу Алехандро Табило.

Медведев

Даниил тем временем приехал в Чэнду не от хорошей жизни.

В конце августа российский теннисист проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге US Open.

После очередной неудачи Медведев опустился в рейтинге на 18-ю строчку. Тогда же он прекратил сотрудничество со своим многолетним тренером Жилем Серварой.

В середине сентября Медведев сообщил, что в его команду вошли Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

Также стоит отметить, что серия поражений бывшей первой ракетки мира составляет три матча. Перед мэйджором в Нью-Йорке он проиграл Адаму Уолтону на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Алексею Попырину в третьем круге турнира в Торонто.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 2.77, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: понятно, что Даниил как никогда мотивирован доказать, что он по-прежнему способен демонстрировать свой лучший теннис, но, к сожалению, это не так. В игре россиянина уже неоднократно можно было заметить просто катастрофический регресс. Скорее всего, Медведев проиграет американцу.

Рекомендуемая ставка: победа Басаваредди за 2.77.