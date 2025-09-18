прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.94

Француз Гаэль Мофнис сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 08:00 мск.

Шевченко

Саша начал очередную неделю в статусе 96-й ракетки мира, и это еще не самый худший вариант, учитывая его результаты.

В текущем сезоне Шевченко до сих пор выиграл лишь шесть матчей на уровне основного тура.

При этом до сих пор он побеждал исключительно на грунтовых турнирах ATP.

На харде лучшим результатом Шевченко в этом году пока остается выход в финал «челленджера» в Самтере (США). Ранее игравший под российским флагом теннисист не смог завершить решающий матч против итальянца Маттиа Беллуччи.

Вскоре после этого Шевченко проиграл с разгромным счетом Алехандро Давидовичу-Фокине в первом круге US Open.

Монфис

Гаэль тем временем стал одним из главных разочарований летней части сезона.

После Ролан Гаррос, на котором он уступил во втором круге Джеку Дрейперу, француз до сих пор выиграл лишь один матч.

При этом текущая серия поражений Монфиса составляет четыре матча.

В начале июля 39-летний Монфис проиграл во втором круге Уимблдона венгру Мартону Фучовичу, после чего не смог пройти первый раунд в Вашингтоне, Торонто и на US Open, уступив Ибину У, Марсело Барриосу-Вере и Роману Сафиуллину соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.65, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: два года назад Шевченко и Монфис провели напряженный матч на харде в Финиксе. К слову, француз тогда проиграл — 4:6, 7:6, 3:6. Поскольку оба теннисиста в последнее время показывали не самую лучшую игру, сейчас есть смысл взять ставку на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.