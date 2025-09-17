Француз Кантен Алис сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 05:00 мск.
Алис
У Кантена сейчас максимально непростой период, который начался вскоре после Ролан Гаррос.
За последние три с половиной месяца французский теннисист выиграл лишь два матча.
При этом текущая серия поражений Алиса составляет уже восемь матчей.
Насколько всё плохо, можно судить по недавнему «челленджеру» в Кассисе, на котором Алис проиграл в первом круге 313-й ракетке мира эстонцу Даниилу Глинке.
Алис по-прежнему находится в топ-100 лишь благодаря парочке неплохих результатов в начале сезона.
О'Коннелл
У Кристофера тоже пока отрицательный баланс в этом году, но у него все равно не такая печальная ситуация, как у француза.
На прошлой неделе австралиец дошел до полуфинала на «челленджере» в Гуанчжоу.
При этом О'Коннелл не смог завершить матч 1/2 финала против Алехандро Табило, снявшись уже после трех геймов. По всей видимости, это была мера предосторожности.
В этом сезоне О'Коннелл провел на харде 27 матчей. Здесь у него 16 побед и 11 поражений.
Полтора месяца назад Крис прошел два раунда на «тысячнике» в Торонто. Во втором круге он выиграл у грека Стефаноса Циципаса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.99, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 1.82.
Прогноз: два года назад австралиец обыграл француза на харде в Дубае со счетом 7:6, 7:6. Предстоящий матч, скорее всего, получится менее напряженным, учитывая спад в игре Алиса.
Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла + тотал геймов меньше 26,5 за 2.65.