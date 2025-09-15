Синякова — Парк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Катержина Синякова
So-Hyun Park
Синякова
Катерина хоть и входит в топ-80, в столице Южной Кореи ей все равно пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе чешская теннисистка уверенно переиграла австралиец Астру Шарму и Талию Гибсон.
В начале минувшей недели Синякова потерпела сенсационное поражение от Сторм Хантер на старте «пятисотника» в Гвадалахаре.
На харде ее лучшим результатом в этом сезоне пока остается победа на турнире WTA 125 в Варшаве.
Кроме того, в начале года Синякова дошла до полуфинала в Клуж-Напоке (Румыния) и выиграла два матча в Индиан-Уэллс.
Парк
Парк тем временем попала сразу в основную сетку благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.
Теннисистка из Южной Кореи занимает 294-е место в рейтинге WTA. Выше 280-й строчки она пока не поднималась.
В текущем сезоне 23-летняя Парк провела 58 матчей. На этом отрезке у нее 38 побед и 20 поражений.
Но здесь важно уточнить, что до сих пор она играла преимущественно на уровне ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синяковой не будет проблем в предстоящем матче. На Парк в этом матче можно поставить за 9.00.
Прогноз: скорее всего, здесь чешская теннисистка выиграет, но есть подозрение, что Парк избежит поражения с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 18,0 за 1.92.