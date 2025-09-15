1-й тайм Манчестер Сити — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    Эрлинг Холанд«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция Витинья«ПСЖ» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча французской Лиги 1 Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 18:35
    • «Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 18:01
    • «Лилль» вырвал победу у «Тулузы» в Лиге 1
  • 17:56
    • «Аталанта» разгромила «Лечче», «Пиза» проиграла «Удинезе»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
    Сможет ли Синякова разгромить 294-ю ракетку мира?

    Синякова — Парк. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Катерина Синякова
    Прогноз и ставки на Синякова — Парк
    Катерина Синякова
    Чешка Катерина Синякова сыграет против Сон Хюн Парк в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синякова — Парк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Сеул. Женщины 15 Сентября 2025 года

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •  Катержина Синякова 09:30 So-Hyun Park

    So-Hyun Park

  • Сеул. Женщины
    •

    Синякова

    Катерина хоть и входит в топ-80, в столице Южной Кореи ей все равно пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе чешская теннисистка уверенно переиграла австралиец Астру Шарму и Талию Гибсон.

    В начале минувшей недели Синякова потерпела сенсационное поражение от Сторм Хантер на старте «пятисотника» в Гвадалахаре.

    Прогнозы на теннис

    На харде ее лучшим результатом в этом сезоне пока остается победа на турнире WTA 125 в Варшаве.

    Кроме того, в начале года Синякова дошла до полуфинала в Клуж-Напоке (Румыния) и выиграла два матча в Индиан-Уэллс.

    Парк

    Парк тем временем попала сразу в основную сетку благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.

    Теннисистка из Южной Кореи занимает 294-е место в рейтинге WTA. Выше 280-й строчки она пока не поднималась.

    В текущем сезоне 23-летняя Парк провела 58 матчей. На этом отрезке у нее 38 побед и 20 поражений.

    Но здесь важно уточнить, что до сих пор она играла преимущественно на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синяковой не будет проблем в предстоящем матче. На Парк в этом матче можно поставить за 9.00.

    Прогноз: скорее всего, здесь чешская теннисистка выиграет, но есть подозрение, что Парк избежит поражения с крупным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал больше 18,0 за 1.92.

