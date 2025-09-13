Сакелларидис — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против грека Стефаноса Сакелларидиса в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сакелларидис — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сакелларидис

Стефанос проводит эту неделю в статусе 286-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

В текущем сезоне грек сыграл уже 62 матча. На этом отрезке у него 43 победы и 19 поражений.

Но здесь важно уточнить, что как минимум половину этих матчей Сакелларидис провел на «фьючерсах».

Прогнозы на теннис

Правда, во второй половине сезона у него было несколько неплохих результатов и на «челленджерах».

Сакелларидис дошел до четвертьфинала в Модене и до полуфинала на турнирах в в Цуге и Стамбуле.

Фонсека

Жоао тем временем уже закрепился в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 42-е место.

Свой предыдущий матч бразилец провел в конце августа, когда проиграл Томашу Махачу во втором круге US Open.

Перед этим Фонсека прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.

Возможно, результаты Фонсеки пока не вызывают вау-эффекта, учитывая его популярность в медиа и среди болельщиков, но в целом он успешно проводит сезон.

Достаточно взглянуть на баланс 19-летнего теннисиста в этом году — 31 победа и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сакелларидиса в этом матче можно поставить за 5.00, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: скорее всего, Жоау одержит уверенную победу над греком, у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на таком уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.