ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Сможет ли Фонсека обыграть 286-ю ракетку мира?

    Сакелларидис — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кубок Дэвиса Прогнозы на Жоао Фонсека
    Прогноз и ставки на Сакелларидис — Фонсека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против грека Стефаноса Сакелларидиса в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сакелларидис — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сакелларидис

    Стефанос проводит эту неделю в статусе 286-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

    В текущем сезоне грек сыграл уже 62 матча. На этом отрезке у него 43 победы и 19 поражений.

    Но здесь важно уточнить, что как минимум половину этих матчей Сакелларидис провел на «фьючерсах».

    Прогнозы на теннис

    Правда, во второй половине сезона у него было несколько неплохих результатов и на «челленджерах».

    Сакелларидис дошел до четвертьфинала в Модене и до полуфинала на турнирах в в Цуге и Стамбуле.

    Фонсека

    Жоао тем временем уже закрепился в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 42-е место.

    Свой предыдущий матч бразилец провел в конце августа, когда проиграл Томашу Махачу во втором круге US Open.

    Перед этим Фонсека прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Возможно, результаты Фонсеки пока не вызывают вау-эффекта, учитывая его популярность в медиа и среди болельщиков, но в целом он успешно проводит сезон.

    Достаточно взглянуть на баланс 19-летнего теннисиста в этом году — 31 победа и 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сакелларидиса в этом матче можно поставить за 5.00, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: скорее всего, Жоау одержит уверенную победу над греком, у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на таком уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сакелларидис — Фонсека: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 13.09.202518:00. Сможет ли Фонсека обыграть 286-ю ракетку мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры