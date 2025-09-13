Сакелларидис — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Сакелларидис
Стефанос проводит эту неделю в статусе 286-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.
В текущем сезоне грек сыграл уже 62 матча. На этом отрезке у него 43 победы и 19 поражений.
Но здесь важно уточнить, что как минимум половину этих матчей Сакелларидис провел на «фьючерсах».
Правда, во второй половине сезона у него было несколько неплохих результатов и на «челленджерах».
Сакелларидис дошел до четвертьфинала в Модене и до полуфинала на турнирах в в Цуге и Стамбуле.
Фонсека
Жоао тем временем уже закрепился в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 42-е место.
Свой предыдущий матч бразилец провел в конце августа, когда проиграл Томашу Махачу во втором круге US Open.
Перед этим Фонсека прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.
Возможно, результаты Фонсеки пока не вызывают вау-эффекта, учитывая его популярность в медиа и среди болельщиков, но в целом он успешно проводит сезон.
Достаточно взглянуть на баланс 19-летнего теннисиста в этом году — 31 победа и 15 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сакелларидиса в этом матче можно поставить за 5.00, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: скорее всего, Жоау одержит уверенную победу над греком, у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на таком уровне.
Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.