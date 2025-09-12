Эванс — Серундоло. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

Эванс
Дэн в первом круге выиграл у 17-летнего китайца Чарльза Чэня — 6:4, 6:4.
Во втором раунде Эванс одержал волевую победу над Оливером Кроуфордом — 3:6, 7:6, 6:1.
У британца пока отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 24 поражения.
Но здесь все-таки важно уточнить, что он проводит вторую половину сезона гораздо лучше, чем первую.
Летом Эванс дошел до четвертьфинала в Истборне и выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Но также стоит обратить внимание, что в этом году 35-летний Эванс еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Серундоло
Хуан-Мануэль начал турнир с победы над японцем Ютой Симидзу — 6:1, 6:4.
Во втором круге его соперником был Петр Бар-Бирюков. Аргентинец вел 6:1, 2:1, когда россиянин принял решение отказаться от продолжения борьбы.
Ранее в этом сезоне Серундоло дебютировал в первой сотне рейтинга благодаря успешным выступлениям на грунте.
В июле Серундоло дошел до финала на турнире ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Кроме того, перед этим он остановился в шаге от титула на «челленджере» в Брауншвейге.
Весной латиноамериканец прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 1.95, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: аргентинец демонстрирует существенный прогресс в этом году, но это касается, прежде всего, его выступлений на грунте. На твердом покрытии Серундоло пока не так легко. Эванс вполне может воспользоваться этим и пройти еще один раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 1.95.