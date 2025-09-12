Эванс — Серундоло. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

Британец Дэн Эванс сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эванс

Дэн в первом круге выиграл у 17-летнего китайца Чарльза Чэня — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Эванс одержал волевую победу над Оливером Кроуфордом — 3:6, 7:6, 6:1.

У британца пока отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 24 поражения.

Но здесь все-таки важно уточнить, что он проводит вторую половину сезона гораздо лучше, чем первую.

Прогнозы на теннис

Летом Эванс дошел до четвертьфинала в Истборне и выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Но также стоит обратить внимание, что в этом году 35-летний Эванс еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Серундоло

Хуан-Мануэль начал турнир с победы над японцем Ютой Симидзу — 6:1, 6:4.

Во втором круге его соперником был Петр Бар-Бирюков. Аргентинец вел 6:1, 2:1, когда россиянин принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Ранее в этом сезоне Серундоло дебютировал в первой сотне рейтинга благодаря успешным выступлениям на грунте.

В июле Серундоло дошел до финала на турнире ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Кроме того, перед этим он остановился в шаге от титула на «челленджере» в Брауншвейге.

Весной латиноамериканец прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 1.95, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: аргентинец демонстрирует существенный прогресс в этом году, но это касается, прежде всего, его выступлений на грунте. На твердом покрытии Серундоло пока не так легко. Эванс вполне может воспользоваться этим и пройти еще один раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 1.95.