ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Сможет ли Жакмо остановить Марию?

    Жакмо — Мария. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Татьяна Мария
    Прогноз и ставки на Жакмо — Мария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эльза Жакмо
    Немка Татьяна Мария сыграет против француженки Эльзы Жакмо в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жакмо

    Эльза впервые в карьере вышла в четвертьфинал «пятисотника».

    На текущем турнире француженка преподнесла уже три сенсации.

    В первом раунде Жакмо неожиданно легко обыграла Марию Саккари — 6:2, 6:0.

    Но главным сюрпризом стала ее волевая победа над бельгийкой Элизой Мертенс — 4:6, 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит добавить, что в этом году Жакмо пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд на уровне основного тура.

    Мария

    Татьяна второй раз в этом году вышла в четвертьфинал турнира WTA 500.

    Летом 38-летняя теннисистка выиграла престижный травяной турнир в Лондоне. Здесь немка обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

    В первом круге «пятисотника» в Гвадалахаре Мария одержала уверенную победу над турчанкой Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:2.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Во втором раунде ее соперницей была канадская теннисистка Ребекка Марино — 6:3, 7:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Жакмо в этом матче можно поставить за 1.63, победу Марии букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: это не самый простой матч, но мы считаем, что француженка остановит возрастную соперницу. С учетом того, как она играла против Саккари и Мертенс, победа Жакмо над Марией не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Жакмо в двух сетах за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Басаваредди — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Жакмо — Мария: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 12.09.202523:00. Сможет ли Жакмо остановить Марию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры