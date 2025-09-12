Жакмо — Мария. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 12 сентября 2025 года

Немка Татьяна Мария сыграет против француженки Эльзы Жакмо в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жакмо

Эльза впервые в карьере вышла в четвертьфинал «пятисотника».

На текущем турнире француженка преподнесла уже три сенсации.

В первом раунде Жакмо неожиданно легко обыграла Марию Саккари — 6:2, 6:0.

Но главным сюрпризом стала ее волевая победа над бельгийкой Элизой Мертенс — 4:6, 6:3, 6:4.

Но также стоит добавить, что в этом году Жакмо пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд на уровне основного тура.

Мария

Татьяна второй раз в этом году вышла в четвертьфинал турнира WTA 500.

Летом 38-летняя теннисистка выиграла престижный травяной турнир в Лондоне. Здесь немка обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

В первом круге «пятисотника» в Гвадалахаре Мария одержала уверенную победу над турчанкой Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:2.

Во втором раунде ее соперницей была канадская теннисистка Ребекка Марино — 6:3, 7:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жакмо в этом матче можно поставить за 1.63, победу Марии букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: это не самый простой матч, но мы считаем, что француженка остановит возрастную соперницу. С учетом того, как она играла против Саккари и Мертенс, победа Жакмо над Марией не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Жакмо в двух сетах за 2.34.