Мансури — Эала. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч первого круга в Сан-Паулу 9 сентября 2025 года

Ясмин Мансури из Франции сыграет против Александры Эала из Филиппин в первом круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 9 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мансури — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мансури

Ясмин Мансури пробилась в основную сетку бразильского Сан-Паулу через квалификацию. В полуфинале отбора французская теннисистка переиграла Ану Крус из Бразилии (6:3, 6:2).

В финале квалификации Мансури оказалась сильнее ещё одной представительницы бразильского тенниса Таису Педретти (6:2, 6:4).

По ходу финального поединка Ясмин Мансури пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Ясмин Мансури занимает 380 место.

Эала

Александра Эала выиграла титул чемпионки на турнире в Гвадалахаре. В финале мексиканского розыгрыша теннисистка из Филиппин переиграла венгерку Панну Удварди (1:6, 7:5, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 31 минуту.

В Гвадалахаре Эала также переиграла американок Кайлу Дэй (6:2, 6:3) и Варвару Лепченко(6:7, 7:6, 6:3), а также итальянку Николь Хуэрго (7:6, 6:2) и Арианне Хартоно (6:2, 6:2).

На US Open Александра Эала выиграла у датчанки Клары Таусон (6:3, 2:6, 7:6), но затем проиграла Кристине Букше из Испании (4:6, 3:6).

На данный момент Александра Эала занимает 61 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Эалу в этом матче можно поставить за 1.04, победу Мансури букмекеры предлагают за 11.00.

Прогноз: Александра Эала не должна столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны Мансури. Мы рискнем и поставим на крупную победу теннисистки из Филиппин.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-7.5) с коэффициентом 2.40.