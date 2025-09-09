Мансури — Эала. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч первого круга в Сан-Паулу 9 сентября 2025 года

Мансури
Ясмин Мансури пробилась в основную сетку бразильского Сан-Паулу через квалификацию. В полуфинале отбора французская теннисистка переиграла Ану Крус из Бразилии (6:3, 6:2).
В финале квалификации Мансури оказалась сильнее ещё одной представительницы бразильского тенниса Таису Педретти (6:2, 6:4).
По ходу финального поединка Ясмин Мансури пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Ясмин Мансури занимает 380 место.
Эала
Александра Эала выиграла титул чемпионки на турнире в Гвадалахаре. В финале мексиканского розыгрыша теннисистка из Филиппин переиграла венгерку Панну Удварди (1:6, 7:5, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 31 минуту.
В Гвадалахаре Эала также переиграла американок Кайлу Дэй (6:2, 6:3) и Варвару Лепченко(6:7, 7:6, 6:3), а также итальянку Николь Хуэрго (7:6, 6:2) и Арианне Хартоно (6:2, 6:2).
На US Open Александра Эала выиграла у датчанки Клары Таусон (6:3, 2:6, 7:6), но затем проиграла Кристине Букше из Испании (4:6, 3:6).
На данный момент Александра Эала занимает 61 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Эалу в этом матче можно поставить за 1.04, победу Мансури букмекеры предлагают за 11.00.
Прогноз: Александра Эала не должна столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны Мансури. Мы рискнем и поставим на крупную победу теннисистки из Филиппин.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-7.5) с коэффициентом 2.40.