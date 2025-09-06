Травалья — Пеллегрино. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Генуе 6 сентября 2025 года

Итальянцы Стефано Травалья и Андреа Пеллегрино встретятся в полуфинале «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Травалья — Пеллегрино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Травалья

Стефано повторил свой прошлогодний результат в Генуе.

В 2024-м итальянец не смог доиграть матч 1/2 финала против испанца Хауме Муньяра.

В первом круге текущего турнира Травалья выиграл у хорвата Дуе Айдуковича (6:3, 6:4), а во втором — у Джанлуки Каденассо (5:7, 6:4, 6:1).

В четвертьфинале его соперником был Федерико Бондиоли (6:4, 6:3).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом 33-летнего Травальи в этом сезоне пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Модене.

Пеллегрино

Андреа на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге итальянский теннисист выиграл у швейцарца Реми Бертолы — 6:4, 7:6.

Во втором раунде его соперником был испанец Николас Санчес-Искьердо — 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Пеллегрино одержал уверенную победу над соотечественником Андреа Пиккьоне — 6:3, 6:2.

Ранее в этом сезоне Пеллегрино выиграл «челленджер» в Перудже и дошел до финала в португальском Эшториле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Травалью в этом матче можно поставить за 2.28, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: Стефано ведет 5-3 в личных встречах с Андреа. Ранее в этом сезоне Травалья обыграл Пеллегрино на грунте в Модене — 6:4, 6:7, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча двух итальянских теннисистов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.98.