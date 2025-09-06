ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Травалья снова обыграет Пеллегрино?

    Травалья — Пеллегрино. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Генуе 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Травалья — Пеллегрино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Травалья
    Итальянцы Стефано Травалья и Андреа Пеллегрино встретятся в полуфинале «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Травалья — Пеллегрино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Травалья

    Стефано повторил свой прошлогодний результат в Генуе.

    В 2024-м итальянец не смог доиграть матч 1/2 финала против испанца Хауме Муньяра.

    В первом круге текущего турнира Травалья выиграл у хорвата Дуе Айдуковича (6:3, 6:4), а во втором — у Джанлуки Каденассо (5:7, 6:4, 6:1).

    В четвертьфинале его соперником был Федерико Бондиоли (6:4, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 33-летнего Травальи в этом сезоне пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Модене.

    Пеллегрино

    Андреа на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.

    В первом круге итальянский теннисист выиграл у швейцарца Реми Бертолы — 6:4, 7:6.

    Во втором раунде его соперником был испанец Николас Санчес-Искьердо — 6:3, 6:0.

    В четвертьфинале Пеллегрино одержал уверенную победу над соотечественником Андреа Пиккьоне — 6:3, 6:2.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ранее в этом сезоне Пеллегрино выиграл «челленджер» в Перудже и дошел до финала в португальском Эшториле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Травалью в этом матче можно поставить за 2.28, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: Стефано ведет 5-3 в личных встречах с Андреа. Ранее в этом сезоне Травалья обыграл Пеллегрино на грунте в Модене — 6:4, 6:7, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча двух итальянских теннисистов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тыбура — Делия
  • Бои
  • Сегодня в 21:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Травалья — Пеллегрино: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 06.09.202519:30. Травалья снова обыграет Пеллегрино?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры