Травалья — Пеллегрино. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Генуе 6 сентября 2025 года

Травалья
Стефано повторил свой прошлогодний результат в Генуе.
В 2024-м итальянец не смог доиграть матч 1/2 финала против испанца Хауме Муньяра.
В первом круге текущего турнира Травалья выиграл у хорвата Дуе Айдуковича (6:3, 6:4), а во втором — у Джанлуки Каденассо (5:7, 6:4, 6:1).
В четвертьфинале его соперником был Федерико Бондиоли (6:4, 6:3).
Лучшим результатом 33-летнего Травальи в этом сезоне пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Модене.
Пеллегрино
Андреа на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.
В первом круге итальянский теннисист выиграл у швейцарца Реми Бертолы — 6:4, 7:6.
Во втором раунде его соперником был испанец Николас Санчес-Искьердо — 6:3, 6:0.
В четвертьфинале Пеллегрино одержал уверенную победу над соотечественником Андреа Пиккьоне — 6:3, 6:2.
Ранее в этом сезоне Пеллегрино выиграл «челленджер» в Перудже и дошел до финала в португальском Эшториле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Травалью в этом матче можно поставить за 2.28, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: Стефано ведет 5-3 в личных встречах с Андреа. Ранее в этом сезоне Травалья обыграл Пеллегрино на грунте в Модене — 6:4, 6:7, 6:2. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча двух итальянских теннисистов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.98.