Хвалинска — Лазаро Гарсия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч 1/2 финала в Монтрё 6 сентября 2025 года

Хвалинска
Майя Хвалинска на турнире в Монтрё проиграла лишь в одном сете, это случилось в стартовой игре против швейцарки Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1).
Во втором раунде WTA-125 в Монтрё полячка оказалась сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой (6:2, 6:0).
Таким образом Майя Хвалинска вышла в четвертьфинал, где добилась успеха в матче против Аранчи Рус из Нидерландов (6:4, 6:0).
Время четвертьфинальной встречи длилость 1 час 12 минут. За это время Хвалинска реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила одну двойную ошибку.
Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.
Лазаро Гарсия
Испанская теннисистка Лазаро Гарсия на кортах Швейцарии не проиграла ни одного эйса. В четвертьфинале спортсменка одержала победы в матчах против австрийки Джулии Грабер. (7:5, 6:3).
Время встречи продолжалось 1 час 37 минуты. Лазаро Гарсия допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта
В остальных встречах турнира в Монтре Гарсия переиграла Доминику Салкову из Чехии (6:2, 7:6) и Алену Большову из Испании (6:3, 6:3).
В рейтинге WTA Лазаро Гарсия занимает 238 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Хвалинску в этом матче можно поставить за 1.33, победу Лазаро Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.
Прогноз: Майя Хвалинска проводит матчи на топ-турнире, польская теннисистка может легко справится с испанской конкуренткой.
Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.95.