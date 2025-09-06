ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
  • 23:40
    • Греция разгромила Беларусь, а Дания сыграла вничью с Шотландией
    Хвалинска дожмет соперницу и выйдет в финал?

    Хвалинска — Лазаро Гарсия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч 1/2 финала в Монтрё 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Хвалинска — Лазаро Гарсия
    Майя Хвалинска
    Майя Хвалинска из Польши сыграет против испанки Лазаро Гарсии в полуфинале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 6 сентября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хвалинска

    Майя Хвалинска на турнире в Монтрё проиграла лишь в одном сете, это случилось в стартовой игре против швейцарки Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1).

    Во втором раунде WTA-125 в Монтрё полячка оказалась сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой (6:2, 6:0).

    Таким образом Майя Хвалинска вышла в четвертьфинал, где добилась успеха в матче против Аранчи Рус из Нидерландов (6:4, 6:0).

    Время четвертьфинальной встречи длилость 1 час 12 минут. За это время Хвалинска реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила одну двойную ошибку.

    Прогнозы на теннис

    Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

    Лазаро Гарсия

    Испанская теннисистка Лазаро Гарсия на кортах Швейцарии не проиграла ни одного эйса. В четвертьфинале спортсменка одержала победы в матчах против австрийки Джулии Грабер. (7:5, 6:3).

    Время встречи продолжалось 1 час 37 минуты. Лазаро Гарсия допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта

    В остальных встречах турнира в Монтре Гарсия переиграла Доминику Салкову из Чехии (6:2, 7:6) и Алену Большову из Испании (6:3, 6:3).

    В рейтинге WTA Лазаро Гарсия занимает 238 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Хвалинску в этом матче можно поставить за 1.33, победу Лазаро Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: Майя Хвалинска проводит матчи на топ-турнире, польская теннисистка может легко справится с испанской конкуренткой.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.95.

