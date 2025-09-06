Хвалинска — Лазаро Гарсия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч 1/2 финала в Монтрё 6 сентября 2025 года

Майя Хвалинска из Польши сыграет против испанки Лазаро Гарсии в полуфинале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 6 сентября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хвалинска

Майя Хвалинска на турнире в Монтрё проиграла лишь в одном сете, это случилось в стартовой игре против швейцарки Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1).

Во втором раунде WTA-125 в Монтрё полячка оказалась сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой (6:2, 6:0).

Таким образом Майя Хвалинска вышла в четвертьфинал, где добилась успеха в матче против Аранчи Рус из Нидерландов (6:4, 6:0).

Время четвертьфинальной встречи длилость 1 час 12 минут. За это время Хвалинска реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила одну двойную ошибку.

Прогнозы на теннис

Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

Лазаро Гарсия

Испанская теннисистка Лазаро Гарсия на кортах Швейцарии не проиграла ни одного эйса. В четвертьфинале спортсменка одержала победы в матчах против австрийки Джулии Грабер. (7:5, 6:3).

Время встречи продолжалось 1 час 37 минуты. Лазаро Гарсия допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта

В остальных встречах турнира в Монтре Гарсия переиграла Доминику Салкову из Чехии (6:2, 7:6) и Алену Большову из Испании (6:3, 6:3).

В рейтинге WTA Лазаро Гарсия занимает 238 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Хвалинску в этом матче можно поставить за 1.33, победу Лазаро Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: Майя Хвалинска проводит матчи на топ-турнире, польская теннисистка может легко справится с испанской конкуренткой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.95.