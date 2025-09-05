1-й таймНидерланды — ПольшаОнлайн
    Шагнет ли Семенистая в полуфинал турнира в Монтре?

    Семенистая — Тодони. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч четвертьфинала в Монтрё 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Семенистая — Тодони
    Анка Тодони
    Латвийка Дарья Семенистая сыграет против румынки Анки Тодони в четвертьфинале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 5 сентября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Семенистая — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Семенистая

    Во втором круге турнира WTA-125 Дарья Семенистая в двух сетах выиграла у словенской теннисистки Кайи Йуван (7:5, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час и 28 минут.

    По ходу поединка Семенистая дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом круге швейцарского розыгрыша латвийская теннисистка выиграла у немки Моны Бартель (3:6, 6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Семенистая расположилась на 115 месте.

    Тодони

    Анка Тодони выбила из розыгрыша Дарью Астахову из России, румынская теннисистка одержала волевую победу (3:6, 6:1, 7:5). На корте девушки провели 2 часа 16 минут.

    Во время матча Тодони выполнила 5 эйсов, допустила 6 ошибок на собственной подаче и реализовала 10 брейк-пойнтов.

    В стартовой игре теннисистка из Румынии оказалась сильнее Сады Нахиманы из Бурунди (6:0, 6:3).

    В рейтинге WTA Анка Тодони занимает 112 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тодони в этом матче можно поставить за 1.73, победу Семенистую букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: Это будет четвертая очная встреча между теннисистками, пока счет в пользу Семенистой — 2:1. Не исключаем игры, в которой раскроются обе спортсменки и мы увидм яркий матч.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.

