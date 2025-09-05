Семенистая — Тодони. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч четвертьфинала в Монтрё 5 сентября 2025 года

Семенистая
Во втором круге турнира WTA-125 Дарья Семенистая в двух сетах выиграла у словенской теннисистки Кайи Йуван (7:5, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час и 28 минут.
По ходу поединка Семенистая дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.
В первом круге швейцарского розыгрыша латвийская теннисистка выиграла у немки Моны Бартель (3:6, 6:3, 7:5).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Семенистая расположилась на 115 месте.
Тодони
Анка Тодони выбила из розыгрыша Дарью Астахову из России, румынская теннисистка одержала волевую победу (3:6, 6:1, 7:5). На корте девушки провели 2 часа 16 минут.
Во время матча Тодони выполнила 5 эйсов, допустила 6 ошибок на собственной подаче и реализовала 10 брейк-пойнтов.
В стартовой игре теннисистка из Румынии оказалась сильнее Сады Нахиманы из Бурунди (6:0, 6:3).
В рейтинге WTA Анка Тодони занимает 112 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Тодони в этом матче можно поставить за 1.73, победу Семенистую букмекеры предлагают за 2.05.
Прогноз: Это будет четвертая очная встреча между теннисистками, пока счет в пользу Семенистой — 2:1. Не исключаем игры, в которой раскроются обе спортсменки и мы увидм яркий матч.
Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.