Потапова — Френх. Ставка (к. 2.01) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Анастасия Потапова
Магдалена Фрех
Потапова
Анастасия Потапова перед стартом Уимблдона провела три встречи на траве. В Берлине россиянка одержала победу над Ренатой Ямричевой из Словакии (6:3, 6:7, 6:3).
В Хертогенбосе россиянка потерпела неудачу в матче с американкой Энн Ли (5:7, 2:6).
На турнире Большого шлема Ролан Гаррос Анастасия Потапова сыграла две встречи, выиграв у чешки Линды Носковой и проиграв украинке Юлии Стародубцевой.
В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 44 место.
Френх
Магдалена Френх потерпела второе поражение подряд, сначала уступив американке Аманде Анисимовой (2:6, 6:4, 3:6) в Берлине. Затем последовала неудача в игре против датчанки Клары Таусон (7:6, 3:6, 3:6) в Бад Хомбурге.
В Бад Хомбурге Френх и Таусон сыграли матч за 2 часа 25 минут. Полька выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.
В последних пяти матчах Магдалена Френх одержала всего лишь одну победу и потерпела четыре поражения.
На данный момент Магдалена Френх занимает 25 место в мировом рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.89, на победу Френх букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: В прошлом сезоне Френх выиграла у Потаповой в Торонто со счетом 2:1. Россиянке будет сложновзять реванш у польки. Ставим на победу Магдалены Френх.
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Рекомендуемая ставка: Победа Френх с коэффициентом 2.01.