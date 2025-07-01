Потапова — Френх. Ставка (к. 2.01) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Магдалены Френх из Польши в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Потапова

Анастасия Потапова перед стартом Уимблдона провела три встречи на траве. В Берлине россиянка одержала победу над Ренатой Ямричевой из Словакии (6:3, 6:7, 6:3).

В Хертогенбосе россиянка потерпела неудачу в матче с американкой Энн Ли (5:7, 2:6).

На турнире Большого шлема Ролан Гаррос Анастасия Потапова сыграла две встречи, выиграв у чешки Линды Носковой и проиграв украинке Юлии Стародубцевой.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 44 место.

Френх

Магдалена Френх потерпела второе поражение подряд, сначала уступив американке Аманде Анисимовой (2:6, 6:4, 3:6) в Берлине. Затем последовала неудача в игре против датчанки Клары Таусон (7:6, 3:6, 3:6) в Бад Хомбурге.

В Бад Хомбурге Френх и Таусон сыграли матч за 2 часа 25 минут. Полька выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

В последних пяти матчах Магдалена Френх одержала всего лишь одну победу и потерпела четыре поражения.

На данный момент Магдалена Френх занимает 25 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.89, на победу Френх букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: В прошлом сезоне Френх выиграла у Потаповой в Торонто со счетом 2:1. Россиянке будет сложновзять реванш у польки. Ставим на победу Магдалены Френх.

Рекомендуемая ставка: Победа Френх с коэффициентом 2.01.