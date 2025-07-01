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    Возьмёт ли Потапова реванш у соперницы?

    Потапова — Френх. Ставка (к. 2.01) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Френх
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Магдалены Френх из Польши в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 13:00 Магдалена Фрех

    Магдалена Фрех

  • Польша
    •

    Потапова

    Анастасия Потапова перед стартом Уимблдона провела три встречи на траве. В Берлине россиянка одержала победу над Ренатой Ямричевой из Словакии (6:3, 6:7, 6:3).

    В Хертогенбосе россиянка потерпела неудачу в матче с американкой Энн Ли (5:7, 2:6).

    На турнире Большого шлема Ролан Гаррос Анастасия Потапова сыграла две встречи, выиграв у чешки Линды Носковой и проиграв украинке Юлии Стародубцевой.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 44 место.

    Френх

    Магдалена Френх потерпела второе поражение подряд, сначала уступив американке Аманде Анисимовой (2:6, 6:4, 3:6) в Берлине. Затем последовала неудача в игре против датчанки Клары Таусон (7:6, 3:6, 3:6) в Бад Хомбурге.

    В Бад Хомбурге Френх и Таусон сыграли матч за 2 часа 25 минут. Полька выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

    В последних пяти матчах Магдалена Френх одержала всего лишь одну победу и потерпела четыре поражения.

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    На данный момент Магдалена Френх занимает 25 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.89, на победу Френх букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: В прошлом сезоне Френх выиграла у Потаповой в Торонто со счетом 2:1. Россиянке будет сложновзять реванш у польки. Ставим на победу Магдалены Френх.

    Рекомендуемая ставка: Победа Френх с коэффициентом 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Потапова — Френх?

    Матч Потапова — Френх состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Потапова — Френх?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Френх.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Потапова — Френх?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Френх» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Потапова — Френх?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Потапова — Френх?

    Коэффициенты букмекеров: : На Потапову в этом матче можно поставить за 1.89, на победу Френх букмекеры предлагают за 2.01.

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    Потапова — Френх: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Возьмёт ли Потапова реванш у соперницы?
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