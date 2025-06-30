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    Путинцева — Анисимова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Юлия Путинцева из Казахстана сыграет против Аманды Анисимовой из США в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 18:30 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    •

    Путинцева

    В последних пяти матчах Юлия Путинцева одержала всего лишь одну победу. К примеру, на последнем турнире в Бад Хомбурге казашка проиграла Марии Саккари из Греции (5:7, 6:7).

    В Лондоне Путинцева уступила британке Хитер Уотсон (4:6, 3:6), а в Ноттингеме проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии (1:6, 6:4, 4:6).

    На Ролан Гаррос Путинцева добралась до третьего круга, на этой стадии теннисистка из Казахстана проиграла первой ракетке России Мирре Андреевой (3:6, 1:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Юлия Путинцева занимает 34 место в рейтинге WTA.

    Анисимова

    На Ролан Гаррос Аманда Анисимова добралась до четвёртого круга, а остановить американку смогла лишь первая ракетка мира Арина Соболенко (5:7, 3:6).

    Аманда Анисимова в матче против Соболенко смогла три раза подать навылет, допустить пять двойных ошибок и реализовать один брейк-пойнт.

    На травяном корытии в Лондоне американка смогла пройти в финал. В решающей битве за титул Анисимова уступила Татьяне Марии из Германии (3:6, 4:6).

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    Аманда Анисимова занимает 13 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Анисимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 3.50.

    Прогноз: Аманда Анисимова на голову сильнее своей соперницы, к тому же участие американки на Ролан Гаррос впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: Фора Анисимовой (-4.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Путинцева — Анисимова?

    Матч Путинцева — Анисимова состоится 30 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Путинцева — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Анисимовой (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Путинцева — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Анисимовой (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Путинцева — Анисимова?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Путинцева — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Анисимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 3.50.

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