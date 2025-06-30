Путинцева — Анисимова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Юлия Путинцева из Казахстана сыграет против Аманды Анисимовой из США в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Путинцева

В последних пяти матчах Юлия Путинцева одержала всего лишь одну победу. К примеру, на последнем турнире в Бад Хомбурге казашка проиграла Марии Саккари из Греции (5:7, 6:7).

В Лондоне Путинцева уступила британке Хитер Уотсон (4:6, 3:6), а в Ноттингеме проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии (1:6, 6:4, 4:6).

На Ролан Гаррос Путинцева добралась до третьего круга, на этой стадии теннисистка из Казахстана проиграла первой ракетке России Мирре Андреевой (3:6, 1:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Юлия Путинцева занимает 34 место в рейтинге WTA.

Анисимова

На Ролан Гаррос Аманда Анисимова добралась до четвёртого круга, а остановить американку смогла лишь первая ракетка мира Арина Соболенко (5:7, 3:6).

Аманда Анисимова в матче против Соболенко смогла три раза подать навылет, допустить пять двойных ошибок и реализовать один брейк-пойнт.

На травяном корытии в Лондоне американка смогла пройти в финал. В решающей битве за титул Анисимова уступила Татьяне Марии из Германии (3:6, 4:6).

Аманда Анисимова занимает 13 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Анисимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Путинцевой букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Аманда Анисимова на голову сильнее своей соперницы, к тому же участие американки на Ролан Гаррос впечатляет.

Рекомендуемая ставка: Фора Анисимовой (-4.5) с коэффициентом 1.98.