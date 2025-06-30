Макдональд — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Маккензи Макдональд
Карен Хачанов
Макдональд
Маккензи ранее в этом месяце провел на траве 10 матчей — и на этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.
В середине июня американец прошел квалификацию и выиграл один матче в основной сетке «пятисотника» в Лондоне. Здесь он обыграл Гаэля Монфиса, после чего уступил Хольгеру Руне.
На турнире в Хертогенбосе Макдональд тоже прошел один круг после квалификации.
Но также стоит отметить, что в Истборне Макдональд проиграл в первом раунде отбора 302-й ракетке мира Джорджу Лоффхагену.
В 2018 году Маккензи прошел три раунда на Уимблдоне. С тех пор он выиграл лишь один матч на уровне основной сетки британского мэйджора.
Хачанов
У Карена тоже была довольно насыщенная подготовка к Уимблдону.
В первой половине месяца российский теннисист дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. Правда, здесь он стартовал сразу со второго круга.
Зато на «пятисотнике» в Галле Хачанов прошел три раунда. Здесь он обыграл Зизу Бергса, Феликса Оже-Альяссима и Томаса Этчеверри, после чего уступил в полуфинале Александру Бублику.
Ну и за пару дней до Уимблдона Хачанов провел два выставочных матча в Харлингеме. В одном из них он одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.23.
Прогноз: Карен выиграл все пять предыдущих матчей против Маккензи. При этом в начале июня у россиянина была тяжелейшая игра против американца в Хертогенбосе — 6:3, 5:7, 7:6. В предстоящем матче Хачанову, скорее всего, тоже понадобится как минимум один дополнительный сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.