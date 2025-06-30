Макдональд — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Макдональд

Маккензи ранее в этом месяце провел на траве 10 матчей — и на этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

В середине июня американец прошел квалификацию и выиграл один матче в основной сетке «пятисотника» в Лондоне. Здесь он обыграл Гаэля Монфиса, после чего уступил Хольгеру Руне.

На турнире в Хертогенбосе Макдональд тоже прошел один круг после квалификации.

Но также стоит отметить, что в Истборне Макдональд проиграл в первом раунде отбора 302-й ракетке мира Джорджу Лоффхагену.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В 2018 году Маккензи прошел три раунда на Уимблдоне. С тех пор он выиграл лишь один матч на уровне основной сетки британского мэйджора.

Хачанов

У Карена тоже была довольно насыщенная подготовка к Уимблдону.

В первой половине месяца российский теннисист дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. Правда, здесь он стартовал сразу со второго круга.

Зато на «пятисотнике» в Галле Хачанов прошел три раунда. Здесь он обыграл Зизу Бергса, Феликса Оже-Альяссима и Томаса Этчеверри, после чего уступил в полуфинале Александру Бублику.

Ну и за пару дней до Уимблдона Хачанов провел два выставочных матча в Харлингеме. В одном из них он одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: Карен выиграл все пять предыдущих матчей против Маккензи. При этом в начале июня у россиянина была тяжелейшая игра против американца в Хертогенбосе — 6:3, 5:7, 7:6. В предстоящем матче Хачанову, скорее всего, тоже понадобится как минимум один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.