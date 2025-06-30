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    Хачанов впервые проиграет Макдональду?

    Макдональд — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Маккензи Макдональд

  • США
    •  Маккензи Макдональд 16:30 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Макдональд

    Маккензи ранее в этом месяце провел на траве 10 матчей — и на этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

    В середине июня американец прошел квалификацию и выиграл один матче в основной сетке «пятисотника» в Лондоне. Здесь он обыграл Гаэля Монфиса, после чего уступил Хольгеру Руне.

    На турнире в Хертогенбосе Макдональд тоже прошел один круг после квалификации.

    Но также стоит отметить, что в Истборне Макдональд проиграл в первом раунде отбора 302-й ракетке мира Джорджу Лоффхагену.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В 2018 году Маккензи прошел три раунда на Уимблдоне. С тех пор он выиграл лишь один матч на уровне основной сетки британского мэйджора.

    Хачанов

    У Карена тоже была довольно насыщенная подготовка к Уимблдону.

    В первой половине месяца российский теннисист дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. Правда, здесь он стартовал сразу со второго круга.

    Зато на «пятисотнике» в Галле Хачанов прошел три раунда. Здесь он обыграл Зизу Бергса, Феликса Оже-Альяссима и Томаса Этчеверри, после чего уступил в полуфинале Александру Бублику.

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    Ну и за пару дней до Уимблдона Хачанов провел два выставочных матча в Харлингеме. В одном из них он одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: Карен выиграл все пять предыдущих матчей против Маккензи. При этом в начале июня у россиянина была тяжелейшая игра против американца в Хертогенбосе — 6:3, 5:7, 7:6. В предстоящем матче Хачанову, скорее всего, тоже понадобится как минимум один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Макдональд — Хачанов?

    Матч Макдональд — Хачанов состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Макдональд — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 37,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Макдональд — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 37,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Макдональд — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Макдональд — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.23.

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    Макдональд — Хачанов: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.06.202516:30. Хачанов впервые проиграет Макдональду?
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