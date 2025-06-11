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    Сможет ли Кудерметова выйти в четвертьфинал турнира?

    Кудерметова — Миннен. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Миннен
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бельгийки Грет Миннен во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Миннен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 11 Июня 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 17:00 Грет Миннен

    Грет Миннен

  • Бельгия
    •

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова переиграла свою сестру Полину Кудерметову в рамках первого круга турнира в Хертогенбосе (6:3, 6:3).

    В матче Вероника Кудерметова девять раз подала навылет, допустила два двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На завершившемся турнире Ролан Гаррос Вероника Кудерметова сыграла три матча, выиграв у болгарки Томовой и чешки Крейчиковой. Кудерметову не пустила дальше по турнирной сетке парижского мэйджора Екатерина Александрова.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 39 место.

    Миннен

    Бельгийская теннисистка Грет Миннен выдаёт победную серию из шести матчей.
    Спортсменка выиграла трофей на травяном покрытии в Бирмингеме.

    Соревнования в Хертогенбосе стартовали с победы для Миннен. В первом круге бельгийка нанесла поражение американке Даниель Коллинс (4:6, 6:1, 6:2).

    В течении 1 часа и 41 минуты игрового времени Миннен три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

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    Грет Миннен занимает 66 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.72, на победу Миннен букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: Соперницы встречались между собой всего один раз. На этом же турнире в Хертогенбосе в 2019 Вероника Кудерметова обыгрывала Грет Миннен (2:1 — по сетам). Ставим на то, что российская теннисистка повторит успех и выйдет в четвертьфинал турнира.

    Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-1.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Миннен?

    Матч Кудерметова — Миннен состоится 11 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Миннен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Кудерметовой (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Миннен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Кудерметовой (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Миннен?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Миннен?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.72, на победу Миннен букмекеры предлагают за 2.12.

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    Кудерметова — Миннен: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 11.06.202517:00. Сможет ли Кудерметова выйти в четвертьфинал турнира?
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