Кудерметова — Миннен. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 11 июня 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бельгийки Грет Миннен во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Миннен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника Кудерметова переиграла свою сестру Полину Кудерметову в рамках первого круга турнира в Хертогенбосе (6:3, 6:3).

В матче Вероника Кудерметова девять раз подала навылет, допустила два двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На завершившемся турнире Ролан Гаррос Вероника Кудерметова сыграла три матча, выиграв у болгарки Томовой и чешки Крейчиковой. Кудерметову не пустила дальше по турнирной сетке парижского мэйджора Екатерина Александрова.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 39 место.

Миннен

Бельгийская теннисистка Грет Миннен выдаёт победную серию из шести матчей.

Спортсменка выиграла трофей на травяном покрытии в Бирмингеме.

Соревнования в Хертогенбосе стартовали с победы для Миннен. В первом круге бельгийка нанесла поражение американке Даниель Коллинс (4:6, 6:1, 6:2).

В течении 1 часа и 41 минуты игрового времени Миннен три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

Грет Миннен занимает 66 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.72, на победу Миннен букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Соперницы встречались между собой всего один раз. На этом же турнире в Хертогенбосе в 2019 Вероника Кудерметова обыгрывала Грет Миннен (2:1 — по сетам). Ставим на то, что российская теннисистка повторит успех и выйдет в четвертьфинал турнира.

Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-1.5) с коэффициентом 1.90.