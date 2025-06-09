Квитова — Аддад Майа. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Чешка Петра Квитова и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Петра Квитова

Прошедший сезон для Квитовой получился весьма тяжелым, а её текущее место в рейтинге доказывает наличие проблем с игрой и здоровьем.

Но когда Петра возвращается на свою любимую траву, то с ней случается чудесное преображение, и чешка забывает о всех сложностях, которые её одолевают не в первый раз.

За восемь сыгранных матчей в этом сезоне Петра смогла одержать всего одну победу, которая случилась в матче против румынки Бегу.

Игра против Аддад Майа будет тяжелой, поскольку у соперницы куда меньше проблем с игровой формой, но Беатрис совсем плохо выглядит при игре на травяном покрытии.

Беатрис Аддад Майа

Постепенно Аддад Майа вспоминает, что такое соревновательный ритм, хотя ещё в прошлом году она всерьез задумывалась над завершением карьеры.

Прогнозы на теннис

Проблемы с запястьем постепенно ушли, а Беатрис почти вернулась к своей лучшей форме, что она и продемонстрировала на недавнем старте в Страсбурге.

Там она дошла до полуфинала, в котором проиграла Рыбакиной, а на «Ролан Гаррос» проиграла в первом круге американке Баптист.

В игре против Квитовой легкой прогулки не будет, поскольку руки Петры помнят, как играть в быстрый динамичный теннис на самом быстром покрытии в туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Квитовой — 2.12, победа Аддад Майа — 1.73.

Прогноз: Квитова сделает все возможное, чтобы зачехлить латиноамериканку.

Ставка: П1 за 2.12.

Альтернативный прогноз: Зрителей будет ждать упорное противостояние, которое вполне может растянуться на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.37.