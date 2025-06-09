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    Квитова обыграет сильную латиноамериканку?

    Квитова — Аддад Майа. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Аддад Майа
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Петра Квитова

    Прошедший сезон для Квитовой получился весьма тяжелым, а её текущее место в рейтинге доказывает наличие проблем с игрой и здоровьем.

    Но когда Петра возвращается на свою любимую траву, то с ней случается чудесное преображение, и чешка забывает о всех сложностях, которые её одолевают не в первый раз.

    За восемь сыгранных матчей в этом сезоне Петра смогла одержать всего одну победу, которая случилась в матче против румынки Бегу.

    Игра против Аддад Майа будет тяжелой, поскольку у соперницы куда меньше проблем с игровой формой, но Беатрис совсем плохо выглядит при игре на травяном покрытии.

    Беатрис Аддад Майа

    Постепенно Аддад Майа вспоминает, что такое соревновательный ритм, хотя ещё в прошлом году она всерьез задумывалась над завершением карьеры.

    Прогнозы на теннис

    Проблемы с запястьем постепенно ушли, а Беатрис почти вернулась к своей лучшей форме, что она и продемонстрировала на недавнем старте в Страсбурге.

    Там она дошла до полуфинала, в котором проиграла Рыбакиной, а на «Ролан Гаррос» проиграла в первом круге американке Баптист.

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    В игре против Квитовой легкой прогулки не будет, поскольку руки Петры помнят, как играть в быстрый динамичный теннис на самом быстром покрытии в туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Квитовой — 2.12, победа Аддад Майа — 1.73.

    Прогноз: Квитова сделает все возможное, чтобы зачехлить латиноамериканку.

    Ставка: П1 за 2.12.

    Альтернативный прогноз: Зрителей будет ждать упорное противостояние, которое вполне может растянуться на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.37.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Квитова — Аддад Майа?

    Матч Квитова — Аддад Майа состоится 09 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Квитова — Аддад Майа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Квитова — Аддад Майа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Квитова — Аддад Майа?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Квитова — Аддад Майа?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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