Квитова — Аддад Майа. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Петра Квитова
Прошедший сезон для Квитовой получился весьма тяжелым, а её текущее место в рейтинге доказывает наличие проблем с игрой и здоровьем.
Но когда Петра возвращается на свою любимую траву, то с ней случается чудесное преображение, и чешка забывает о всех сложностях, которые её одолевают не в первый раз.
За восемь сыгранных матчей в этом сезоне Петра смогла одержать всего одну победу, которая случилась в матче против румынки Бегу.
Игра против Аддад Майа будет тяжелой, поскольку у соперницы куда меньше проблем с игровой формой, но Беатрис совсем плохо выглядит при игре на травяном покрытии.
Беатрис Аддад Майа
Постепенно Аддад Майа вспоминает, что такое соревновательный ритм, хотя ещё в прошлом году она всерьез задумывалась над завершением карьеры.
Проблемы с запястьем постепенно ушли, а Беатрис почти вернулась к своей лучшей форме, что она и продемонстрировала на недавнем старте в Страсбурге.
Там она дошла до полуфинала, в котором проиграла Рыбакиной, а на «Ролан Гаррос» проиграла в первом круге американке Баптист.
В игре против Квитовой легкой прогулки не будет, поскольку руки Петры помнят, как играть в быстрый динамичный теннис на самом быстром покрытии в туре.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Квитовой — 2.12, победа Аддад Майа — 1.73.
Прогноз: Квитова сделает все возможное, чтобы зачехлить латиноамериканку.
- 1.85Касаткина — Картал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.84Беррейдж — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.81Фернандес — Мария: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 2.12.
Альтернативный прогноз: Зрителей будет ждать упорное противостояние, которое вполне может растянуться на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.37.