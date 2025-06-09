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    Ботик и Беллуччи дойдут до решающего тай-брейка?

    Ван де Зандшульп — Беллуччи. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Беллуччи
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик в каком-то смысле удивительный теннисист. В прошлом году он обыграл Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля, а этой весной тормознул Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Но проблема в том, что ему больше нечем похвастаться. В текущем сезоне у нидерландца пока отрицательный баланс — десять побед и 15 поражений.

    После «тысячника» в Индиан-Уэллс, на котором он добрался до третьего круга, ван де Зандшульп выиграл один матч в Мюнхене и не прошел первый раунд в Бухаресте, Мадриде и на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    В двух предыдущих сезонах Ботик провел на траве в общей сложности лишь семь матчей (две победы и пять поражений).

    Беллуччи

    Маттиа в начале февраля сенсационно дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Роттердаме, благодаря чему закрепился в топ-100.

    На турнире в Нидерландах итальянец одержал яркие победы над Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

    Но проблема в том, что с тех пор Беллуччи выиграл на уровне основной сетки лишь два матча.

    Беллуччи дошел до четвертьфинала в Марракеше, но при этом еще на 11-ти турнирах проиграл либо в первом круге, либо в квалификации.

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    На минувшей неделе Маттиа уступил испанцу Мартину Ландалусе на старте травяного «челленджера» в Бирмингеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на ван де Зандшульпа, и на Беллуччи можно поставить за 1.91.

    Прогноз: скорее всего, итальянец и нидерландец проведут затяжной матч, в котором им, возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ван де Зандшульп — Беллуччи?

    Матч Ван де Зандшульп — Беллуччи состоится 09 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ван де Зандшульп — Беллуччи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван де Зандшульп — Беллуччи?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван де Зандшульп — Беллуччи?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на ван де Зандшульпа, и на Беллуччи можно поставить за 1.91.

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    Ван де Зандшульп — Беллуччи: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 09.06.202512:00. Ботик и Беллуччи дойдут до решающего тай-брейка?
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