Ван де Зандшульп — Беллуччи. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 9 июня 2025 года

Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик в каком-то смысле удивительный теннисист. В прошлом году он обыграл Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля, а этой весной тормознул Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Но проблема в том, что ему больше нечем похвастаться. В текущем сезоне у нидерландца пока отрицательный баланс — десять побед и 15 поражений.

После «тысячника» в Индиан-Уэллс, на котором он добрался до третьего круга, ван де Зандшульп выиграл один матч в Мюнхене и не прошел первый раунд в Бухаресте, Мадриде и на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

В двух предыдущих сезонах Ботик провел на траве в общей сложности лишь семь матчей (две победы и пять поражений).

Беллуччи

Маттиа в начале февраля сенсационно дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Роттердаме, благодаря чему закрепился в топ-100.

На турнире в Нидерландах итальянец одержал яркие победы над Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

Но проблема в том, что с тех пор Беллуччи выиграл на уровне основной сетки лишь два матча.

Беллуччи дошел до четвертьфинала в Марракеше, но при этом еще на 11-ти турнирах проиграл либо в первом круге, либо в квалификации.

На минувшей неделе Маттиа уступил испанцу Мартину Ландалусе на старте травяного «челленджера» в Бирмингеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на ван де Зандшульпа, и на Беллуччи можно поставить за 1.91.

Прогноз: скорее всего, итальянец и нидерландец проведут затяжной матч, в котором им, возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.