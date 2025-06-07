Смит — Хиджиката. Прогноз (к. 1.92) и ставка на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

Смит
Колтон в стартовом матче выиграл у японца Ясутаки Утидзимы — 6:2, 6:7, 6:4.
Во втором раунде он встречался с Николасом Морено де Альбораном, который отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 0:1 в пользу соперника.
В четвертьфинале Смит выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:3, 6:7, 6:4.
Смит второй раз в этом сезоне дошел до полуфинала. В начале февраля он выиграл «челленджер» в Кливленде.
Но помимо этого, в марте 22-летний теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP 250 в Хьюстоне.
Хиджиката
Ринки второй раз в сезоне вышел в полуфинал на «челленджере».
В середине мая он добрался до этой стадии на грунтовом турнире в Бордо.
В четвертьфинале текущего турнира Хиджиката выиграл у соотечественника Алекса Болта — 7:6, 6:4.
В первом круге Хиджиката одержал победу над британцем Билли Харрисом (6:1, 3:6, 6:4), а во втором разгромил японца Есукэ Ватануки (6:1, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Смита в этом матче можно поставить за 1.92, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.81 .
Прогноз: американец до этой недели вообще не играл на траве, но это не мешает ему демонстрировать очень солидный теннис даже на столь специфическом покрытии. Австралийцу точно не будет легко.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.