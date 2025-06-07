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    Хиджиката и Смит дойдут до решающего тай-брейка?

    Смит — Хиджиката. Прогноз (к. 1.92) и ставка на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Хиджиката
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    Ринки Хиджиката
    Австралиец Ринки Хиджиката сыграет против американца Колтона Смита в полуфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 7 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Смит — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Смит

    Колтон в стартовом матче выиграл у японца Ясутаки Утидзимы — 6:2, 6:7, 6:4.

    Во втором раунде он встречался с Николасом Морено де Альбораном, который отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 0:1 в пользу соперника.

    В четвертьфинале Смит выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:3, 6:7, 6:4.

    Смит второй раз в этом сезоне дошел до полуфинала. В начале февраля он выиграл «челленджер» в Кливленде.

    Прогнозы на теннис

    Но помимо этого, в марте 22-летний теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP 250 в Хьюстоне.

    Хиджиката

    Ринки второй раз в сезоне вышел в полуфинал на «челленджере».

    В середине мая он добрался до этой стадии на грунтовом турнире в Бордо.

    В четвертьфинале текущего турнира Хиджиката выиграл у соотечественника Алекса Болта — 7:6, 6:4.

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    В первом круге Хиджиката одержал победу над британцем Билли Харрисом (6:1, 3:6, 6:4), а во втором разгромил японца Есукэ Ватануки (6:1, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Смита в этом матче можно поставить за 1.92, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.81 .

    Прогноз: американец до этой недели вообще не играл на траве, но это не мешает ему демонстрировать очень солидный теннис даже на столь специфическом покрытии. Австралийцу точно не будет легко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Смит — Хиджиката?

    Матч Смит — Хиджиката состоится 07 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Смит — Хиджиката?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Смит — Хиджиката?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Смит — Хиджиката?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Смит — Хиджиката?

    Коэффициенты букмекеров: на Смита в этом матче можно поставить за 1.92, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.81 .

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    Смит — Хиджиката: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.06.202516:00. Хиджиката и Смит дойдут до решающего тай-брейка?
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