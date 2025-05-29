Синнер — Гаске. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Синнер
Янник в первом раунде одержал победу над Артуром Риндеркнеш — 6:4, 6:3, 7:5.
Вопреки ожиданиям, это был не самый простой матч для итальянца. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.
Синнер выиграл шесть из семи последних матчей.
За неделю до мэйджора в Париже Синнер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Ну а победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 15 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.
Гаске
Ришар тем временем продлил карьеру еще на один матч, который, скорее всего, станет для него последним на профессиональном уровне.
В первом круге 38-летний француз одержал победу над своим соотечественником Теренсом Атманом — 6:2, 2:6, 6:3, 6:0.
Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.
В этом году бывшая седьмая ракетка мира провел лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и шесть поражений.
В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.
Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.
Факт: Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске можно поставить за 15.50.
Прогноз: Янник второй год подряд сыграет против Ришара во втором раунде Ролан Гаррос. В 2024-м итальянец обыграл француза со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В предстоящем матче Гаске возьмет не больше пяти-шести геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,5) за 2.02.