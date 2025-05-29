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    Синнер не проиграет ни гейма в последнем матче Гаске?

    Синнер — Гаске. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Гаске
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник в первом раунде одержал победу над Артуром Риндеркнеш — 6:4, 6:3, 7:5.

    Вопреки ожиданиям, это был не самый простой матч для итальянца. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    Синнер выиграл шесть из семи последних матчей.

    За неделю до мэйджора в Париже Синнер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Ну а победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 15 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

    Гаске

    Ришар тем временем продлил карьеру еще на один матч, который, скорее всего, станет для него последним на профессиональном уровне.

    В первом круге 38-летний француз одержал победу над своим соотечественником Теренсом Атманом — 6:2, 2:6, 6:3, 6:0.

    Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.

    В этом году бывшая седьмая ракетка мира провел лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и шесть поражений.

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    В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.

    Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.

    Факт:  Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске можно поставить за 15.50.

    Прогноз: Янник второй год подряд сыграет против Ришара во втором раунде Ролан Гаррос. В 2024-м итальянец обыграл француза со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В предстоящем матче Гаске возьмет не больше пяти-шести геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,5) за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Гаске?

    Матч Синнер — Гаске состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Гаске?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-10,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Гаске?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-10,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Гаске?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Гаске?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске можно поставить за 15.50.

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