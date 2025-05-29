Синнер — Гаске. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в первом раунде одержал победу над Артуром Риндеркнеш — 6:4, 6:3, 7:5.

Вопреки ожиданиям, это был не самый простой матч для итальянца. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Синнер выиграл шесть из семи последних матчей.

За неделю до мэйджора в Париже Синнер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Ну а победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 15 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

Гаске

Ришар тем временем продлил карьеру еще на один матч, который, скорее всего, станет для него последним на профессиональном уровне.

В первом круге 38-летний француз одержал победу над своим соотечественником Теренсом Атманом — 6:2, 2:6, 6:3, 6:0.

Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.

В этом году бывшая седьмая ракетка мира провел лишь 12 матчей. На этом отрезке у него шесть побед и шесть поражений.

В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.

Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.

Факт: Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске можно поставить за 15.50.

Прогноз: Янник второй год подряд сыграет против Ришара во втором раунде Ролан Гаррос. В 2024-м итальянец обыграл француза со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В предстоящем матче Гаске возьмет не больше пяти-шести геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,5) за 2.02.