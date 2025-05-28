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    Сможет ли Мпетши-Перрикар обыграть опытного Джумхура?

    Мпетши-Перрикар — Джумхур. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мпетши-Перрикар — Джумхур
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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни впервые в карьере прошел раунд на домашнем мэйджоре.

    До этого француз два года подряд проигрывал в первом круге.

    На этот раз Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 4:6, 6:3, 7:6, 6:4.

    Мпетши-Перрикар выиграл шесть из семи последних матчей. В середине мая он стал победителем «челленджера» в Бордо, а на неделе перед Ролан Гаррос прошел один раунд на «пятисотнике» в Гамбурге.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне на уровне основного тура 21-летний теннисист выиграл больше одного матча только в австралийском Брисбене.

    Джумхур

    Дамир тем временем попал в основную сетку Ролан Гаррос впервые с 2019 года.

    Перед этим боснийский теннисист четыре года подряд не мог пройти квалификацию.

    На этот раз ему не пришлось участвовать в отборе. Не так давно Джумхур вернулся в топ-100 — эту неделю он начал в статусе 69-й ракетки мира.

    В первом круге Джумхур одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте — 3:6, 6:4, 6:3, 7:5.

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    В этом сезоне Дамир провел на грунте уже 27 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 12 поражений. Его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.51, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: француз в последнее время не очень стабилен, плюс его теннис чересчур зависим от первой подачи, и в связи с этим оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мпетши-Перрикар — Джумхур?

    Матч Мпетши-Перрикар — Джумхур состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Джумхур?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 40,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мпетши-Перрикар — Джумхур?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 40,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мпетши-Перрикар — Джумхур?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мпетши-Перрикар — Джумхур?

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.51, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.56.

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