Мпетши-Перрикар — Джумхур. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни впервые в карьере прошел раунд на домашнем мэйджоре.

До этого француз два года подряд проигрывал в первом круге.

На этот раз Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 4:6, 6:3, 7:6, 6:4.

Мпетши-Перрикар выиграл шесть из семи последних матчей. В середине мая он стал победителем «челленджера» в Бордо, а на неделе перед Ролан Гаррос прошел один раунд на «пятисотнике» в Гамбурге.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне на уровне основного тура 21-летний теннисист выиграл больше одного матча только в австралийском Брисбене.

Джумхур

Дамир тем временем попал в основную сетку Ролан Гаррос впервые с 2019 года.

Перед этим боснийский теннисист четыре года подряд не мог пройти квалификацию.

На этот раз ему не пришлось участвовать в отборе. Не так давно Джумхур вернулся в топ-100 — эту неделю он начал в статусе 69-й ракетки мира.

В первом круге Джумхур одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте — 3:6, 6:4, 6:3, 7:5.

В этом сезоне Дамир провел на грунте уже 27 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 12 поражений. Его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.51, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: француз в последнее время не очень стабилен, плюс его теннис чересчур зависим от первой подачи, и в связи с этим оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.