Андреева — Букша. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против Кристины Букши из Испании в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Букша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

На турнире в Риме Мирра Андреева дошла до четвертьфинала, в топ-4 «тысячника» россиянку не пустила Коко Гауфф (4:6, 6:7).

На корте спортсменки провели 1 час 45 минут, за это время Мирра Андреева допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На «тысячнике» в Мадриде первую ракетку России также в полуфинал не пустила Гауфф. Андреева уступила американке со счётом (5:7, 1:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

Букша

Кристина Букша не может выиграть в четвертом матче подряд. Испанская теннисистка перед стартом на Ролан Гаррос потерпела неудачу в матче против Ренаты Сарасуа из Мексики (7:5, 3:6, 3:6).

На корте теннисистки провели 2 часа 44 минуты, за это время Букша выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

Кристина Букша провалилась на турнирах в Страсбурге, Мадриде и Риме.

На данный момент испанская теннисистка занимает 96 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.08, на победу Букшу букмекеры предлагают за 8.00.

Прогноз: Российская теннисистка классом выше своей соперницы, так что Мирра Андреева должна с легкостью проходить во второй круг турнира Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6.5) с коэффициентом 1.87.