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    Андреева не встретит сопротивления?

    Андреева — Букша. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Букша
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Кристины Букши из Испании в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Букша, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Кристина Буча

    Кристина Буча

  • Испания
    •

    Андреева

    На турнире в Риме Мирра Андреева дошла до четвертьфинала, в топ-4 «тысячника» россиянку не пустила Коко Гауфф (4:6, 6:7).

    На корте спортсменки провели 1 час 45 минут, за это время Мирра Андреева допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

    На «тысячнике» в Мадриде первую ракетку России также в полуфинал не пустила Гауфф. Андреева уступила американке со счётом (5:7, 1:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

    Букша

    Кристина Букша не может выиграть в четвертом матче подряд. Испанская теннисистка перед стартом на Ролан Гаррос потерпела неудачу в матче против Ренаты Сарасуа из Мексики (7:5, 3:6, 3:6).

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    • На корте теннисистки провели 2 часа 44 минуты, за это время Букша выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Кристина Букша провалилась на турнирах в Страсбурге, Мадриде и Риме.

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    На данный момент испанская теннисистка занимает 96 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.08, на победу Букшу букмекеры предлагают за 8.00.

    Прогноз: Российская теннисистка классом выше своей соперницы, так что Мирра Андреева должна с легкостью проходить во второй круг турнира Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Букша?

    Матч Андреева — Букша состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Букша?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Букша?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Букша?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Букша?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.08, на победу Букшу букмекеры предлагают за 8.00.

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    Андреева — Букша: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 26.05.202512:00. Андреева не встретит сопротивления?
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