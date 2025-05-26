Бублик — Дакворт. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Пару месяцев назад Саша оказался за пределами топ-80, но, как ни странно, именно на грунте ему удалось улучшить свое положение в рейтинге.

Бублик ранее никогда не скрывал, что не любит играть на этом покрытии, но в сложной ситуации ему пришлось забыть про эти капризы.

В конце апреля Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

В столице Испании один из главных балагуров ATP-тура выиграл у Алекса Микельсена, Андрея Рублева и Алексея Попырина, после чего уступил Якубу Меншику.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На неделе перед Ролан Гаррос Бублик уступил Джованни Мпетши-Перрикару на старте «пятисотника» в Гамбурге, но зато перед этим он выиграл «челленджер» в Турине, на котором собрался очень приличный состав участников.

Дакворт

Джеймс сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года.

Австралиец не так давно вернулся в топ-100, благодаря чему избежал участия в тяжелейшей квалификации.

Дакворт, как и Бублик, тоже не большой любитель тенниса на грунте, но, например, в апреле он выиграл «челленджер» в мексиканском Сан-Луисе.

При этом на уровне ATP Дакворт в этом сезоне не выиграл ни одного матча на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: Саша умеет удивлять и разочаровывать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он обыграет австралийца, который начиная с 2012 года одержал лишь одну победу на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 32,5 за 2.08.