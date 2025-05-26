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    Бублик устроит шоу в первом круге Ролан Гаррос?

    Бублик — Дакворт. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Дакворт
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •  Александр Бублик 12:00 Джеймс Дакворт

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
    •

    Бублик

    Пару месяцев назад Саша оказался за пределами топ-80, но, как ни странно, именно на грунте ему удалось улучшить свое положение в рейтинге.

    Бублик ранее никогда не скрывал, что не любит играть на этом покрытии, но в сложной ситуации ему пришлось забыть про эти капризы.

    В конце апреля Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

    В столице Испании один из главных балагуров ATP-тура выиграл у Алекса Микельсена, Андрея Рублева и Алексея Попырина, после чего уступил Якубу Меншику.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На неделе перед Ролан Гаррос Бублик уступил Джованни Мпетши-Перрикару на старте «пятисотника» в Гамбурге, но зато перед этим он выиграл «челленджер» в Турине, на котором собрался очень приличный состав участников.

    Дакворт

    Джеймс сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года.

    Австралиец не так давно вернулся в топ-100, благодаря чему избежал участия в тяжелейшей квалификации.

    Дакворт, как и Бублик, тоже не большой любитель тенниса на грунте, но, например, в апреле он выиграл «челленджер» в мексиканском Сан-Луисе.

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    При этом на уровне ATP Дакворт в этом сезоне не выиграл ни одного матча на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.

    Прогноз: Саша умеет удивлять и разочаровывать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он обыграет австралийца, который начиная с 2012 года одержал лишь одну победу на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 32,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Дакворт?

    Матч Бублик — Дакворт состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Дакворт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бублика + тотал геймов больше 32,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Дакворт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бублика + тотал геймов больше 32,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Дакворт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Дакворт?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.

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