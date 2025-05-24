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    Джокович обыграет Хуркача и возьмет 100-й титул в карьере?

    Хуркач — Джокович. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира в Женеве 24 мая 2025 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 24 Мая 2025 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 16:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Хуркач

    Хуберт впервые в этом году дошел до финала.   До сих пор лучшим результатом поляка в 2025-м был выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме.

    На этой неделе Хуркач пока не проиграл ни одного сета.

    В полуфинале Хуби одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.

    Но главным событием стала все-таки победа Хуркача над четвертой ракеткой мира Тейлором Фрицем — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде Хуркач выиграл у Артура Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).

    Джокович

    Новак тем временем находится в шаге от завоевания 100-го титула в карьере.

    Как и Хуркач, сербский теннисист впервые в этом году сыграет в финале.

    В полуфинале текущего турнира Джокович выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:7, 6:1.

    В четвертьфинале Джокович одержал победу над Маттео Арнальди — 6:4, 6:4. Во втором сете он отыгрался со счета 1:4.

    Ноле взял реванш у итальянца за поражение на «Мастерсе» в Мадриде.

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    На этой неделе Джокович прервал серию из трех поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в финале чеху Якубу Меншику, Новак не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 3.04, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: на этой неделе у Новака точно нет проблем с мотивацией, но на этот раз его сложно назвать явным фаворитом. Даже с учетом того, что серб ранее ни разу не проигрывал Хуркачу, все равно считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Ставить против поляка сейчас опасно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хуркач — Джокович?

    Матч Хуркач — Джокович состоится 24 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хуркач — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хуркач — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хуркач — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хуркач — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 3.04, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.38.

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