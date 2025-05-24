Хуркач — Джокович. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира в Женеве 24 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт впервые в этом году дошел до финала. До сих пор лучшим результатом поляка в 2025-м был выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме.

На этой неделе Хуркач пока не проиграл ни одного сета.

В полуфинале Хуби одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.

Но главным событием стала все-таки победа Хуркача над четвертой ракеткой мира Тейлором Фрицем — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Хуркач выиграл у Артура Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).

Джокович

Новак тем временем находится в шаге от завоевания 100-го титула в карьере.

Как и Хуркач, сербский теннисист впервые в этом году сыграет в финале.

В полуфинале текущего турнира Джокович выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:7, 6:1.

В четвертьфинале Джокович одержал победу над Маттео Арнальди — 6:4, 6:4. Во втором сете он отыгрался со счета 1:4.

Ноле взял реванш у итальянца за поражение на «Мастерсе» в Мадриде.

На этой неделе Джокович прервал серию из трех поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в финале чеху Якубу Меншику, Новак не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 3.04, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: на этой неделе у Новака точно нет проблем с мотивацией, но на этот раз его сложно назвать явным фаворитом. Даже с учетом того, что серб ранее ни разу не проигрывал Хуркачу, все равно считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Ставить против поляка сейчас опасно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.