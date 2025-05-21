Бузас Манейро — Нахимана. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Рабате, 21 мая 2025 года

Испанка Джессика Бузас Манейро и бурундийская теннисистка Сада Нахимана встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бузас Манейро — Нахимана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джессика Бузас Манейро

Еще одна восходящая грунтовая звезда из Испании, которая ещё достаточно молода для действительно серьёзных свершений, но перспективы для этого у нее имеются.

За текущий грунтовый сезон Бузас Манейро выиграла больше матчей, нежели проиграла, но по-настоящему хорошим выступление получилось всего одно, которое пришлось на фьючерс в Гран Канарии.

В первом круге марокканских соревнований у неё возникли определенные проблемы против Грабер, но в трех сетах испанка смогла победу вырвать.

Сейчас получится проходная игра, в которой будет время попробовать новые комбинации для более серьёзных стадий турнира.

Сада Нахимана

Присутствие Нахиманы в списке 16 лучших теннисисток турнира в Рабате — уже достижение, поскольку из Бурунди никого не было на таких стадиях челленджеров.

Прогнозы на теннис

Сада не просто принимает участие в соревнованиях, но ещё и прилагает максимум усилий, чтобы выиграть конкретно взятый матч.

В первом круге её удалось обыграть совсем неизвестную местную теннисистку Эль Ауни, но победы не пахнут.

Скорее всего, на этом подвиги Нахиманы закончились, поскольку Бузас Манейро хочет сыграть как минимум финале на полу домашнем грунтовом турнире.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бузас Манейро — 1.20, победа Нахиманы — 4.63.

Прогноз: Бузас Манейро не оставит никаких шансов теннисистке из экзотической страны.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Встреча закончится максимально быстро в пользу испанской теннисистки.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.88.