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    Бузас Манейро оформит легкую путевку в четвертьфинал?

    Бузас Манейро — Нахимана. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Рабате, 21 мая 2025 года

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    Джессика Бузас Манейро
    Испанка Джессика Бузас Манейро и бурундийская теннисистка Сада Нахимана встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бузас Манейро — Нахимана, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 21 Мая 2025 года

    Джессика Бусас Манейро

  • Испания
    •  Джессика Бусас Манейро 13:00 Sada Nahimana

    Sada Nahimana

  • Морокко. Женщины
    •

    Джессика Бузас Манейро

    Еще одна восходящая грунтовая звезда из Испании, которая ещё достаточно молода для действительно серьёзных свершений, но перспективы для этого у нее имеются.

    За текущий грунтовый сезон Бузас Манейро выиграла больше матчей, нежели проиграла, но по-настоящему хорошим выступление получилось всего одно, которое пришлось на фьючерс в Гран Канарии.

    В первом круге марокканских соревнований у неё возникли определенные проблемы против Грабер, но в трех сетах испанка смогла победу вырвать.

    Сейчас получится проходная игра, в которой будет время попробовать новые комбинации для более серьёзных стадий турнира.

    Сада Нахимана

    Присутствие Нахиманы в списке 16 лучших теннисисток турнира в Рабате — уже достижение, поскольку из Бурунди никого не было на таких стадиях челленджеров.

    Прогнозы на теннис

    Сада не просто принимает участие в соревнованиях, но ещё и прилагает максимум усилий, чтобы выиграть конкретно взятый матч.

    В первом круге её удалось обыграть совсем неизвестную местную теннисистку Эль Ауни, но победы не пахнут.

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    Скорее всего, на этом подвиги Нахиманы закончились, поскольку Бузас Манейро хочет сыграть как минимум финале на полу домашнем грунтовом турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бузас Манейро — 1.20, победа Нахиманы — 4.63.

    Прогноз: Бузас Манейро не оставит никаких шансов теннисистке из экзотической страны.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Встреча закончится максимально быстро в пользу испанской теннисистки.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бузас Манейро — Нахимана?

    Матч Бузас Манейро — Нахимана состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бузас Манейро — Нахимана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бузас Манейро — Нахимана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бузас Манейро — Нахимана?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бузас Манейро — Нахимана?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бузас Манейро — Нахимана: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. Бузас Манейро оформит легкую путевку в четвертьфинал?
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