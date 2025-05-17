Грачева — Бултер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Париже 17 мая 2025 года

Грачева
Варвара третий год подряд дошла в Париже до полуфинала.
При этом в 2023-м и 2024-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв Диан Парри и Диане Шнайдер соответственно.
В четвертьфинале текущего турнира Грачева одержала победу над россиянкой Камиллой Рахимовой — 7:5, 2:6, 6:4.
В первом матче на этой неделе Грачева, ранее выступавшая под флагом России, разгромила американку Луизу Чирико — 6:1, 6:2.
Во втором раунде она остановила еще одну представительницу США — Хейли Баптист.
Грачева впервые в текущем сезоне выиграла три матча подряд.
Бултер
Кэти тем временем улучшила свой прошлогодний результат в Париже.
В 2024-м британка не смогла пройти 1/4 финала.
На этот раз Бултер в четвертьфинале выиграла у француженки Эльзы Жакмо — 6:4, 1:6, 6:2.
Во втором раунде Бултер разгромила австралийку Дарью Сэвилл — 6:3, 6:0.
Еще в одном матче Кэти выиграла у россиянки Эрики Андреевой — 6:4, 6:4.
Бултер впервые в сезоне выиграла три матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Грачеву, и на Бултер можно поставить за 1.91.
Прогноз: в прошлом году именно Варвара остановила Кэти на парижском турнире. В том матче Грачева выиграла у британки со счетом 6:3, 7:6. Рискнем предположить, что Бултер снова проиграет представительница Франции.
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Рекомендуемая ставка: победа Грачевой с форой по геймам (-1,5) за 2.06.