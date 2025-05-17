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    Грачева снова обыграет Бултер?

    Грачева — Бултер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Париже 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грачева — Бултер
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    Варвара Грачева
    Представительница Франции Варвара Грачева сыграет против британки Кэти Бултер в полуфинале турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 17 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Грачева — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Грачева

    Варвара третий год подряд дошла в Париже до полуфинала.

    При этом в 2023-м и 2024-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв Диан Парри и Диане Шнайдер соответственно.

    В четвертьфинале текущего турнира Грачева одержала победу над россиянкой Камиллой Рахимовой — 7:5, 2:6, 6:4.

    В первом матче на этой неделе Грачева, ранее выступавшая под флагом России, разгромила американку Луизу Чирико — 6:1, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Во втором раунде она остановила еще одну представительницу США — Хейли Баптист.

    Грачева впервые в текущем сезоне выиграла три матча подряд.

    Бултер

    Кэти тем временем улучшила свой прошлогодний результат в Париже.

    В 2024-м британка не смогла пройти 1/4 финала.

    На этот раз Бултер в четвертьфинале выиграла у француженки Эльзы Жакмо — 6:4, 1:6, 6:2.

    Во втором раунде Бултер разгромила австралийку Дарью Сэвилл — 6:3, 6:0.

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    Еще в одном матче Кэти выиграла у россиянки Эрики Андреевой — 6:4, 6:4.

    Бултер впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Грачеву, и на Бултер можно поставить за 1.91.

    Прогноз: в прошлом году именно Варвара остановила Кэти на парижском турнире. В том матче Грачева выиграла у британки со счетом 6:3, 7:6. Рискнем предположить, что Бултер снова проиграет представительница Франции.

    Рекомендуемая ставка: победа Грачевой с форой по геймам (-1,5) за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грачева — Бултер?

    Матч Грачева — Бултер состоится 17 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грачева — Бултер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Грачевой с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грачева — Бултер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Грачевой с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грачева — Бултер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грачева — Бултер?

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Грачеву, и на Бултер можно поставить за 1.91.

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    Грачева — Бултер: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 17.05.202515:30. Грачева снова обыграет Бултер?
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