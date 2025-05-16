Синнер — Пол. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 16 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в предыдущих раундах подтвердил статус главного фаворита турнира.

Как и ожидалось, трехмесячная дисквалификация вообще никак не сказалась на игре итальянского теннисиста.

В четвертьфинале Синнер не оставил шансов Касперу Рууду — 6:0, 6:1. Это было тотальное доминирование.

Если что, в начале мая норвежец стал победителем «Мастерса» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

В третьем раунде он выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

Победная серия Синнера теперь составляет 25 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

Пол

Томми тем временем второй год подряд дошел до полуфинала на римском «тысячнике».

В 2024-м он проиграл на этой стадии чилийцу Николасу Харри.

В четвертьфинале текущего турнира американец выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:3.

В 1/8 финала Пол остановил австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3. В первом матче на текущем турнире Томми разгромил бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

В третьем раунде было не так легко, Пол с трудом обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

Пол впервые в сезоне выиграл больше трех матчей на «Мастерсе».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пола букмекеры предлагают за 7.20.

Прогноз: к сожалению, это еще один матч без интриги. Скорее всего, итальянец снова выиграет с разгромным счетом. Главные конкуренты Янника наверняка шокированы качеством его тенниса.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 1.95.