Синнер — Пол. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 16 мая 2025 года

Синнер
Янник в предыдущих раундах подтвердил статус главного фаворита турнира.
Как и ожидалось, трехмесячная дисквалификация вообще никак не сказалась на игре итальянского теннисиста.
В четвертьфинале Синнер не оставил шансов Касперу Рууду — 6:0, 6:1. Это было тотальное доминирование.
Если что, в начале мая норвежец стал победителем «Мастерса» в Мадриде.
В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.
В третьем раунде он выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.
В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.
Победная серия Синнера теперь составляет 25 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.
Пол
Томми тем временем второй год подряд дошел до полуфинала на римском «тысячнике».
В 2024-м он проиграл на этой стадии чилийцу Николасу Харри.
В четвертьфинале текущего турнира американец выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:3.
В 1/8 финала Пол остановил австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3. В первом матче на текущем турнире Томми разгромил бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.
В третьем раунде было не так легко, Пол с трудом обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.
Пол впервые в сезоне выиграл больше трех матчей на «Мастерсе».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пола букмекеры предлагают за 7.20.
Прогноз: к сожалению, это еще один матч без интриги. Скорее всего, итальянец снова выиграет с разгромным счетом. Главные конкуренты Янника наверняка шокированы качеством его тенниса.
- 2.04Бегу — Мбоко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.87Шериф — Вальтерт: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Этчеверри — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 1.95.