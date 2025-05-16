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    Синнер шокирует в матче с Полом?

    Синнер — Пол. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Пол
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник в предыдущих раундах подтвердил статус главного фаворита турнира.

    Как и ожидалось, трехмесячная дисквалификация вообще никак не сказалась на игре итальянского теннисиста.

    В четвертьфинале Синнер не оставил шансов Касперу Рууду — 6:0, 6:1. Это было тотальное доминирование.

    Если что, в начале мая норвежец стал победителем «Мастерса» в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде он  выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

    В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

    Победная серия Синнера теперь составляет 25 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

    Пол

    Томми тем временем второй год подряд дошел до полуфинала на римском «тысячнике».

    В 2024-м он проиграл на этой стадии чилийцу Николасу Харри.

    В четвертьфинале текущего турнира американец выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:3.

    В 1/8 финала Пол остановил австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3.   В первом матче на текущем турнире Томми разгромил бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

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    В третьем раунде было не так легко, Пол с трудом обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

    Пол впервые в сезоне выиграл больше трех матчей на «Мастерсе».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пола букмекеры предлагают за 7.20.

    Прогноз: к сожалению, это еще один матч без интриги. Скорее всего, итальянец снова выиграет с разгромным счетом. Главные конкуренты Янника наверняка шокированы качеством его тенниса.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Пол?

    Матч Синнер — Пол состоится 16 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пола букмекеры предлагают за 7.20.

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    Синнер — Пол: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 16.05.202521:30. Синнер шокирует в матче с Полом?
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