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    Остапенко снова обыграет Паолини с разгромным счетом?

    Паолини — Остапенко. Ставка (к. 2.78) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Остапенко
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    Алена Остапенко
    Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против итальянки Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Паолини

    Жасмин уверенно прошла предыдущие раунды, не отдав соперницам ни одного сета.

    В стартовом матче итальянская теннисистка одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.

    С таким же счетом Паолини выиграла и у бывшей второй ракетки мира Онс Жабер.

    На «тысячнике» в Мадриде Паолини после разгромной победы над Кэти Бултер уступила Марии Саккари (2:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Паолини на грунте в текущем сезоне пока остается выхол в полуфинал «пятисотника» в Штутгарте.

    Остапенко

    Алена в стартовом матче одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой — 1:6, 6:4, 6:3.

    После этого ее соперницей должна была стать Лаура Зигемунд, но в итоге немка по каким-то причинам не смогла выйти на матч.

    В Мадриде Остапенко проиграла во втором круге своей соотечественнице Анастасии Севастовой, которая пропустила больше года из-за травмы колена.

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    Правда, это поражение не стало сюрпризом, поскольку встреча с Севастовой состоялась через несколько дней после «пятисотника» в Штутгарте, на котором Остапенко выиграла титул. На немецком турнире Алена остановила Даяну Ястремскую, Эмму Наварро, Игу Свентек, Екатерину Александрову и Арину Соболенко (6:4, 6:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.81, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: при правильном настрое Алена просто не заметит итальянскую теннисистку. Кстати, в феврале теннисистка из Латвии разгромила Паолини на турнире в Дохе — 6:2, 6:2.

    Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой по геймам (-3,5) за 2.78.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Паолини — Остапенко?

    Матч Паолини — Остапенко состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Паолини — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Остапенко с форой по геймам (-3,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Паолини — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Остапенко с форой по геймам (-3,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Паолини — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Паолини — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.81, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.00.

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