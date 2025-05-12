Паолини — Остапенко. Ставка (к. 2.78) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против итальянки Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паолини

Жасмин уверенно прошла предыдущие раунды, не отдав соперницам ни одного сета.

В стартовом матче итальянская теннисистка одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.

С таким же счетом Паолини выиграла и у бывшей второй ракетки мира Онс Жабер.

На «тысячнике» в Мадриде Паолини после разгромной победы над Кэти Бултер уступила Марии Саккари (2:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Паолини на грунте в текущем сезоне пока остается выхол в полуфинал «пятисотника» в Штутгарте.

Остапенко

Алена в стартовом матче одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой — 1:6, 6:4, 6:3.

После этого ее соперницей должна была стать Лаура Зигемунд, но в итоге немка по каким-то причинам не смогла выйти на матч.

В Мадриде Остапенко проиграла во втором круге своей соотечественнице Анастасии Севастовой, которая пропустила больше года из-за травмы колена.

Правда, это поражение не стало сюрпризом, поскольку встреча с Севастовой состоялась через несколько дней после «пятисотника» в Штутгарте, на котором Остапенко выиграла титул. На немецком турнире Алена остановила Даяну Ястремскую, Эмму Наварро, Игу Свентек, Екатерину Александрову и Арину Соболенко (6:4, 6:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.81, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: при правильном настрое Алена просто не заметит итальянскую теннисистку. Кстати, в феврале теннисистка из Латвии разгромила Паолини на турнире в Дохе — 6:2, 6:2.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой по геймам (-3,5) за 2.78.