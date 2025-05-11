Пассаро — Хачанов. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Франческо Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пассаро — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пассаро

Франческо попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Эту неделю итальянец начал в статусе 101-й ракетки мира.

В первом круге Пассаро одержал победу над тайваньским теннисистом Чан Хсинг Тсенгом — 6:0, 2:6, 6:3.

Но главным сюрпризом стала победа Пассаро над 15-й ракеткой мира Григором Димитровым — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

До сих пор лучшим результатом Пассаро в текущем сезоне был выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Самое интересное, что в Мельбурне его соперником тоже был Димитров, который не смог завершить матч из-за травмы.

Хачанов

Карен в стартовом матче одержал победу над Романом Андресом Бурручагой.

Как и ожидалось, встреча получилось непростой, россиянин по-настоящему доминировал только в третьем сете — 6:4, 5:7, 6:1.

Ранее в этом сезоне Хачанов выиграл больше одного матча только на двух турнирах.

На Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошел до третьего круга, а на «пятисотнике» в Барселоне — до полуфинала.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Хачанов проиграл в третьем раунде американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пассаро в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: не будем говорить, что Карену прям повезло со соперником, все-таки итальянец уже тормознул Димитрова. Но это действительно тот случай, когда у россиянина хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.96.