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    Сможет ли Хачанов обыграть 101-ю ракетку мира?

    Пассаро — Хачанов. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пассаро — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Франческо Пассаро в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пассаро — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пассаро

    Франческо попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Эту неделю итальянец начал в статусе 101-й ракетки мира.

    В первом круге Пассаро одержал победу над тайваньским теннисистом Чан Хсинг Тсенгом — 6:0, 2:6, 6:3.

    Но главным сюрпризом стала победа Пассаро над 15-й ракеткой мира Григором Димитровым — 7:5, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    До сих пор лучшим результатом Пассаро в текущем сезоне был выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Самое интересное, что в Мельбурне его соперником тоже был Димитров, который не смог завершить матч из-за травмы.

    Хачанов

    Карен в стартовом матче одержал победу над Романом Андресом Бурручагой.

    Как и ожидалось, встреча получилось непростой, россиянин по-настоящему доминировал только в третьем сете — 6:4, 5:7, 6:1.

    Ранее в этом сезоне Хачанов выиграл больше одного матча только на двух турнирах.

    На Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошел до третьего круга, а на «пятисотнике» в Барселоне — до полуфинала.

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    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Хачанов проиграл в третьем раунде американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пассаро в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: не будем говорить, что Карену прям повезло со соперником, все-таки итальянец уже тормознул Димитрова. Но это действительно тот случай, когда у россиянина хорошие шансы на выход в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пассаро — Хачанов?

    Матч Пассаро — Хачанов состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пассаро — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хачанова в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пассаро — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хачанова в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пассаро — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пассаро — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Пассаро в этом матче можно поставить за 3.20, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.35.

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    Пассаро — Хачанов: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Сможет ли Хачанов обыграть 101-ю ракетку мира?
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