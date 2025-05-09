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    Павлюченкова снова проиграет Кенин?

    Павлюченкова — Кенин. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Кенин
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2025 года

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •  Анастасия Павлюченкова 12:00 Софья Кенин

    Софья Кенин

  • США
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    Павлюченкова

    В первом раунде Настя одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:3, 6:3.

    Российская теннисистка прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в начале февраля.

    Но здесь важно отметить, что всё это время Павлюченкова была не в оптимальной форме из-за последствий вирусной инфекции.

    Кроме того, в конце апреля Павлюченкову беспокоила травма бедра, из-за которой она проиграла Анастасии Севастовой в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде. Более того, врач даже советовал ей пропустить турнир в столице Испании.

    Прогнозы на теннис

    После 2017 года Павлюченкова ни разу не проходила в Риме дальше второго круга.

    Кенин

    Как и в Мадриде, в Риме американка тоже оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В столице Испании София в стартовом матче выиграла у новозеландки Лулу Сун, после чего уступила Анастасии на решающем тай-брейке.

    Но при этом у Кенин уже был серьезный успех на грунте. В начале апреля она дошла до финала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

    В решающем матче чемпионка Australian Open-2020 проиграла Джессике Пегуле. Перед этим она остановила Белинду Бенчич, Дарью Касаткину и Анну Калинскую.

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    Ранее в этом сезоне Кенин не смогла выиграть хотя бы один матч только на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: в начале февраля Настя проиграла Софии в Абу-Даби со счетом 3:6, 1:6. В тот момент российская теннисистка была очень далека от своей оптимальной формы, поэтому на данный результат не стоит обращать внимание. Скорее всего, в предстоящем матче у американки будет гораздо больше проблем.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Павлюченкова — Кенин?

    Матч Павлюченкова — Кенин состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Павлюченкова — Кенин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Павлюченкова — Кенин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.39.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Кенин?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Павлюченкова — Кенин?

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.60.

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    Павлюченкова — Кенин: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Павлюченкова снова проиграет Кенин?
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