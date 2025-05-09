Павлюченкова — Кенин. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

В первом раунде Настя одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:3, 6:3.

Российская теннисистка прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в начале февраля.

Но здесь важно отметить, что всё это время Павлюченкова была не в оптимальной форме из-за последствий вирусной инфекции.

Кроме того, в конце апреля Павлюченкову беспокоила травма бедра, из-за которой она проиграла Анастасии Севастовой в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде. Более того, врач даже советовал ей пропустить турнир в столице Испании.

Прогнозы на теннис

После 2017 года Павлюченкова ни разу не проходила в Риме дальше второго круга.

Кенин

Как и в Мадриде, в Риме американка тоже оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В столице Испании София в стартовом матче выиграла у новозеландки Лулу Сун, после чего уступила Анастасии на решающем тай-брейке.

Но при этом у Кенин уже был серьезный успех на грунте. В начале апреля она дошла до финала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

В решающем матче чемпионка Australian Open-2020 проиграла Джессике Пегуле. Перед этим она остановила Белинду Бенчич, Дарью Касаткину и Анну Калинскую.

Ранее в этом сезоне Кенин не смогла выиграть хотя бы один матч только на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: в начале февраля Настя проиграла Софии в Абу-Даби со счетом 3:6, 1:6. В тот момент российская теннисистка была очень далека от своей оптимальной формы, поэтому на данный результат не стоит обращать внимание. Скорее всего, в предстоящем матче у американки будет гораздо больше проблем.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.