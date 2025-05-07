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    Грикспор и Кецманович снова проведут больше 20 геймов?

    Грикспор — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Кецманович
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 07 Мая 2025 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 12:00 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Грикспор

    В прошлом месяце Таллон провел на грунте десять матчей. На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

    В начале апреля нидерландский теннисист остановился в шаге от титула в Марракеше, проиграв в финале итальянцу Лучано Дардери.

    Относительно успешным получился для него и «пятисотник» в Мюнхене. Грикспор обыграл Лернера Тьена и Янника Ханфманна, после чего уступил в четвертьфинале Саше Звереву.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Грикспор спокойно прошел первый круг, но в следующем матче проиграл британцу Джеку Дрейперу (3:6, 4:6).

    Кецманович

    Миомир на прошлой неделе дошел до полуфинала на «челленджере» в португальском Эшториле.

    Это пока что лучший результат сербского теннисиста на грунте в текущем сезоне.

    На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Кецманович не прошел первый круг, а в Мюнхене проиграл во втором круге Лучано Дардери.

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    В этом году Кецманович выиграл 17 матчей из 30-ти, а его главным успехом пока что остается победа на турнире в Делрей-Бич, благодаря которой он по-прежнему находится в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: Таллон выиграл три из четырех матчей против Миомира. В марте нидерландец одержал победу над сербом в Индиан-Уэллс — 6:7, 6:4, 6:3. Но также стоит отметить, что во всех предыдущих случаях им понадобился дополнительный сет. Предстоящий матч, скорее всего, тоже получится затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Кецманович?

    Матч Грикспор — Кецманович состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Кецманович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Кецманович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Кецманович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Кецманович?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.31.

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