Грикспор — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Таллон Грикспор
Миомир Кецманович
Грикспор
В прошлом месяце Таллон провел на грунте десять матчей. На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.
В начале апреля нидерландский теннисист остановился в шаге от титула в Марракеше, проиграв в финале итальянцу Лучано Дардери.
Относительно успешным получился для него и «пятисотник» в Мюнхене. Грикспор обыграл Лернера Тьена и Янника Ханфманна, после чего уступил в четвертьфинале Саше Звереву.
На «Мастерсе» в Мадриде Грикспор спокойно прошел первый круг, но в следующем матче проиграл британцу Джеку Дрейперу (3:6, 4:6).
Кецманович
Миомир на прошлой неделе дошел до полуфинала на «челленджере» в португальском Эшториле.
Это пока что лучший результат сербского теннисиста на грунте в текущем сезоне.
На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Кецманович не прошел первый круг, а в Мюнхене проиграл во втором круге Лучано Дардери.
В этом году Кецманович выиграл 17 матчей из 30-ти, а его главным успехом пока что остается победа на турнире в Делрей-Бич, благодаря которой он по-прежнему находится в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.31.
Прогноз: Таллон выиграл три из четырех матчей против Миомира. В марте нидерландец одержал победу над сербом в Индиан-Уэллс — 6:7, 6:4, 6:3. Но также стоит отметить, что во всех предыдущих случаях им понадобился дополнительный сет. Предстоящий матч, скорее всего, тоже получится затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.