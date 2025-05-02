Чорич — Навоне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 2 мая 2025 года

Хорват Борна Чорич сыграет против аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чорич

В первом раунде Борна одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:2, 6:7, 6:1.

После этого хорватский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (7:6, 6:4).

В текущем сезоне Чорич провел уже 31 матч. На этом отрезке у него 23 победы и восемь поражений.

При этом важно уточнить, большую часть из них Чорич провел на «челленджерах». В этом году у него пока нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Борна прошел квалификацию на «Мастерсе» в Мадриде, после чего проиграл в первом круге итальянцу Маттео Арнальди.

Навоне

Мариано в стартовом матче выиграл у француза Грегуара Баррера — 7:6, 6:0.

Во втором круге аргентинский теннисист одержал победу над Кантеном Алисом — 6:4, 6:2.

На «Мастерсе» в Мадриде Навоне в первом круге выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара, а во втором уступил Бену Шелтону.

В этом году Навоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 2.25, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. В данном случае легко представить сценарий, при котором хорвату и аргентинцу понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.