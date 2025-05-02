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    Сможет ли Чорич выиграть у Навоне?

    Чорич — Навоне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Навоне
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    Мариано Навоне
    Хорват Борна Чорич сыграет против аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чорич

    В первом раунде Борна одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:2, 6:7, 6:1.

    После этого хорватский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (7:6, 6:4).

    В текущем сезоне Чорич провел уже 31 матч. На этом отрезке у него 23 победы и восемь поражений.

    При этом важно уточнить, большую часть из них Чорич провел на «челленджерах». В этом году у него пока нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Борна прошел квалификацию на «Мастерсе» в Мадриде, после чего проиграл в первом круге итальянцу Маттео Арнальди.

    Навоне

    Мариано в стартовом матче выиграл у француза Грегуара Баррера — 7:6, 6:0.

    Во втором круге аргентинский теннисист одержал победу над Кантеном Алисом — 6:4, 6:2.

    На «Мастерсе» в Мадриде Навоне в первом круге выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара, а во втором уступил Бену Шелтону.

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    В этом году Навоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 2.25, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. В данном случае легко представить сценарий, при котором хорвату и аргентинцу понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чорич — Навоне?

    Матч Чорич — Навоне состоится 02 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чорич — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чорич — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чорич — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чорич — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 2.25, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.59.

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