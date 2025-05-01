Попырин — Вавринка. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 1 мая 2025 года

Попырин
Алексей на этом турнире получил первый номер посева и стартует сразу со второго раунда.
Теннисист из Австралии провалил начало сезона — к концу марта он выиграл лишь два матча.
Однако в начале апреля Попырин неожиданно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Попырин выиграл у Юго Эмбера, Фрэнсиса Тиафо и Каспера Рууда, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.
В Мадриде Алексей проиграл в стартовом матче представителю Казахстана Александру Бублику.
Вавринка
Стэн в первом раунде одержал победу над французом Юго Боланше — 6:4, 6:3.
В текущем сезоне у 40-летнего швейцарца пока отрицательный баланс — пять побед и девять поражений.
В начале апреля Вавринка проиграл испанцу Педро Мартинесу во втором круге турнира в Бухаресте, а потом не смог пройти первый раунд в Монте-Карло и Барселоне, уступив Алехандро Табило и Алехандро Давидовичу-Фокине.
Лучшим результатом Вавринки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Неаполе. На этом турнире бывшая третья ракетка мира обыграл хорватов Борну Гойо и Борну Чорича.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: в 2023-м Стэн проиграл Алексею в финале грунтового турнира в Умаге, а в 2024-м — на олимпийском турнире в Париже. Скорее всего, австралиец продлит серию побед над возрастным соперником, но при этом в плане содержания предстоящий матч не должен разочаровать.
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Рекомендуемая ставка: победа Попырина + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.