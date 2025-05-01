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    Вавринка и Попырин дойдут до решающего тай-брейка?

    Попырин — Вавринка. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 1 мая, начало — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Алексей на этом турнире получил первый номер посева и стартует сразу со второго раунда.

    Теннисист из Австралии провалил начало сезона — к концу марта он выиграл лишь два матча.

    Однако в начале апреля Попырин неожиданно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Попырин выиграл у Юго Эмбера, Фрэнсиса Тиафо и Каспера Рууда, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде Алексей проиграл в стартовом матче представителю Казахстана Александру Бублику.

    Вавринка

    Стэн в первом раунде одержал победу над французом Юго Боланше — 6:4, 6:3.

    В текущем сезоне у 40-летнего швейцарца пока отрицательный баланс — пять побед и девять поражений.

    В начале апреля Вавринка проиграл испанцу Педро Мартинесу во втором круге турнира в Бухаресте, а потом не смог пройти первый раунд в Монте-Карло и Барселоне, уступив Алехандро Табило и Алехандро Давидовичу-Фокине.

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    Лучшим результатом Вавринки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Неаполе. На этом турнире бывшая третья ракетка мира обыграл хорватов Борну Гойо и Борну Чорича.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: в 2023-м Стэн проиграл Алексею в финале грунтового турнира в Умаге, а в 2024-м — на олимпийском турнире в Париже. Скорее всего, австралиец продлит серию побед над возрастным соперником, но при этом в плане содержания предстоящий матч не должен разочаровать.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Вавринка?

    Матч Попырин — Вавринка состоится 01 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Вавринка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Попырина + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Вавринка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Попырина + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Вавринка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Вавринка?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.45.

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