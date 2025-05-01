Серундоло — Меншик. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско по итогам турнира в Мадриде вернется в топ-20.

В четвертом круге аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 7:5, 6:3.

Интересно, что теперь он ведет 3-0 в личных встречах со второй ракеткой мира.

В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.

Прогнозы на теннис

В этом году Серундоло выиграл уже 15 матчей на грунте (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.

Меншик

Якуб тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В стартовом матче чешский теннисист выиграл у американца Итана Куинна — 7:6, 6:1.

После этого Меншик спокойно остановил еще одного представителя США — Бена Шелтона (6:1, 6:4).

В 1/8 финала 19-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:3, 6:2.

Меншик второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд на уровне основного тура. В конце марта чех стал победителем «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.67, победу Меншика букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: в прошлом году Франсиско обыграл Якуба на харде в Пекине — 7:6, 6:1. В предстоящем матче, скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. Оба теннисиста здорово играют на этом турнире.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.