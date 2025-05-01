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    Меншик снова проиграет Серундоло?

    Серундоло — Меншик. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Меншик
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 01 Мая 2025 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 12:00 Якуб Меншик

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •

    Серундоло

    Франсиско по итогам турнира в Мадриде вернется в топ-20.

    В четвертом круге аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 7:5, 6:3.

    Интересно, что теперь он ведет 3-0 в личных встречах со второй ракеткой мира.

    В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Серундоло выиграл уже 15 матчей на грунте (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.

    Меншик

    Якуб тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    В стартовом матче чешский теннисист выиграл у американца Итана Куинна — 7:6, 6:1.

    После этого Меншик спокойно остановил еще одного представителя США — Бена Шелтона (6:1, 6:4).

    В 1/8 финала 19-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:3, 6:2.

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    Меншик второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд на уровне основного тура. В конце марта чех стал победителем «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.67, победу Меншика букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: в прошлом году Франсиско обыграл Якуба на харде в Пекине — 7:6, 6:1. В предстоящем матче, скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. Оба теннисиста здорово играют на этом турнире.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Меншик?

    Матч Серундоло — Меншик состоится 01 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.67, победу Меншика букмекеры предлагают за 2.20.

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    Серундоло — Меншик: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 01.05.202512:00. Меншик снова проиграет Серундоло?
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