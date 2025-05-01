Серундоло — Меншик. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

Франсиско Черундоло
Якуб Меншик
Серундоло
Франсиско по итогам турнира в Мадриде вернется в топ-20.
В четвертом круге аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 7:5, 6:3.
Интересно, что теперь он ведет 3-0 в личных встречах со второй ракеткой мира.
В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.
В этом году Серундоло выиграл уже 15 матчей на грунте (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.
Меншик
Якуб тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
В стартовом матче чешский теннисист выиграл у американца Итана Куинна — 7:6, 6:1.
После этого Меншик спокойно остановил еще одного представителя США — Бена Шелтона (6:1, 6:4).
В 1/8 финала 19-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:3, 6:2.
Меншик второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд на уровне основного тура. В конце марта чех стал победителем «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.67, победу Меншика букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: в прошлом году Франсиско обыграл Якуба на харде в Пекине — 7:6, 6:1. В предстоящем матче, скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. Оба теннисиста здорово играют на этом турнире.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.