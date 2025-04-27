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    Серундоло продлит серию побед над Комесаной?

    Серундоло — Комесана. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Комесана
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинцы Франсиско Серундоло и Франсиско Комесана встретятся в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 12:00 Francisco Comesana

    Francisco Comesana

  • Рио-де-Жанейро. Мужчины
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    Серундоло

    Франсиско в стартовом матче одержал победу над французом Арольдом Майо — 6:3, 6:4.

    В текущем сезоне аргентинец провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и пять поражений.

    На прошлой неделе Серундоло дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Мюнхене, где проиграл американцу Бену Шелтону (2:6, 7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В этом году Серундоло выиграл не менее двух матчей на семи турнирах. При этом в четырех случаях он прошел не менее трех раундов.

    Комесана

    Еще один Франсиско тем временем стал автором одной из главных сенсаций первых раундов.

    Во втором круге аргентинский теннисист остановил Артура Фиса — 7:6, 6:4.

    В первой партии француз сначала вел 4:0, а потом не подал на сет при 6:5.

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    Во втором сете Комесана не отдал ни гейма на подаче и сделал ключевой брейк при счете 3:3. При этом в пятом гейме он отыграл два брейк-пойнта.

    В стартовом матче Комесана одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Комесаны букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: в прошлом году Серундоло обыграл Комесану на грунте в Рио-де-Жанейро и Гамбурге, но при этом оба матча получились довольно напряженными. Скорее всего, в предстоящем аргентинцы тоже устроят серьезные разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Комесана?

    Матч Серундоло — Комесана состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Комесана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Комесана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Комесана?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Комесана?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Комесаны букмекеры предлагают за 3.68.

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    Серундоло — Комесана: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Серундоло продлит серию побед над Комесаной?
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