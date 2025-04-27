Серундоло — Комесана. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Аргентинцы Франсиско Серундоло и Франсиско Комесана встретятся в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско в стартовом матче одержал победу над французом Арольдом Майо — 6:3, 6:4.

В текущем сезоне аргентинец провел на грунте уже 18 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и пять поражений.

На прошлой неделе Серундоло дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Мюнхене, где проиграл американцу Бену Шелтону (2:6, 7:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

В этом году Серундоло выиграл не менее двух матчей на семи турнирах. При этом в четырех случаях он прошел не менее трех раундов.

Комесана

Еще один Франсиско тем временем стал автором одной из главных сенсаций первых раундов.

Во втором круге аргентинский теннисист остановил Артура Фиса — 7:6, 6:4.

В первой партии француз сначала вел 4:0, а потом не подал на сет при 6:5.

Во втором сете Комесана не отдал ни гейма на подаче и сделал ключевой брейк при счете 3:3. При этом в пятом гейме он отыграл два брейк-пойнта.

В стартовом матче Комесана одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Комесаны букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: в прошлом году Серундоло обыграл Комесану на грунте в Рио-де-Жанейро и Гамбурге, но при этом оба матча получились довольно напряженными. Скорее всего, в предстоящем аргентинцы тоже устроят серьезные разборки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.