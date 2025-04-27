Александрова — Касаткина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Касаткина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

В стартовом матче Екатерина одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:3, 6:4.

Этой весной у российской теннисистки пока весьма солидный баланс на грунте — семь побед и всего лишь два поражения.

На прошлой неделе Александрова дошла до полуфинала в Штутгарте. Прежде чем проиграть Алене Остапенко, она остановила Людмилу Самсонову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу, при этом не отдав ни сета.

Прогнозы на теннис

Кроме того, в начале апреля Екатерина остановилась в шаге от финала на «пятисотнике» в Чарлстоне. Здесь она обыграла Диану Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.

В 2022 году Александрова дошла в Мадриде до полуфинала.

Касаткина

Дарья в первом матче на этой неделе обыграла американку Алисию Паркс — 7:5, 6:2.

В отличие от Александровой, Касаткина в этом году провела на грунте пока лишь три матча.

В Чарлстоне она сначала легко обыграла Лорен Дэвис, а потом уступила Софии Кенин.

Именно на «пятисотнике» в США Касаткина провела свои первые матчи под австралийским флагом.

После 2021 года Касаткина ни разу не проигрывала на мадридском «тысячнике» раньше четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: Дарья выиграла три из пяти матчей против Екатерины. В прошлом году они встречались на харде в Цинциннати — Касаткина одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Вполне логично предположить, что Александровой снова будет нелегко из-за специфического стиля соперницы. Но в любом случае здесь опасно ставить на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.