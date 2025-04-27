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    Александрова сравняет счет в противостоянии с Касаткиной?

    Александрова — Касаткина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Касаткина
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Касаткина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    В стартовом матче Екатерина одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:3, 6:4.

    Этой весной у российской теннисистки пока весьма солидный баланс на грунте — семь побед и всего лишь два поражения.

    На прошлой неделе Александрова дошла до полуфинала в Штутгарте. Прежде чем проиграть Алене Остапенко, она остановила Людмилу Самсонову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу, при этом не отдав ни сета.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, в начале апреля Екатерина остановилась в шаге от финала на «пятисотнике» в Чарлстоне. Здесь она обыграла Диану Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.

    В 2022 году Александрова дошла в Мадриде до полуфинала.

    Касаткина

    Дарья в первом матче на этой неделе обыграла американку Алисию Паркс — 7:5, 6:2.

    В отличие от Александровой, Касаткина в этом году провела на грунте пока лишь три матча.

    В Чарлстоне она сначала легко обыграла Лорен Дэвис, а потом уступила Софии Кенин.

    Именно на «пятисотнике» в США Касаткина провела свои первые матчи под австралийским флагом.

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    После 2021 года Касаткина ни разу не проигрывала на мадридском «тысячнике» раньше четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: Дарья выиграла три из пяти матчей против Екатерины. В прошлом году они встречались на харде в Цинциннати — Касаткина одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Вполне логично предположить, что Александровой снова будет нелегко из-за специфического стиля соперницы. Но в любом случае здесь опасно ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Касаткина?

    Матч Александрова — Касаткина состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Касаткина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Касаткина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Касаткина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Касаткина?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.31.

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    Александрова — Касаткина: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Александрова сравняет счет в противостоянии с Касаткиной?
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