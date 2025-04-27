Зверев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

В стартовом матче Саша спокойно переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.

Теперь победная серия немецкого теннисиста составляет шесть матчей.

На прошлой неделе Зверев выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Зверев ни разу не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга. При этом он дважды выигрывал этот турнир — в 2018-м и 2021 году.

Давидович-Фокина

Алехандро тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче испанский теннисист одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:2, 6:3.

Ранее в этом месяце Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

В текущем сезоне Алехандро провел уже больше 30 матчей, и на этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.

В предыдущих сезонах Давидович-Фокина лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга — в 2023 году добрался до 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагаю за 2.75.

Прогноз: Саша выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Алехандро. Несмотря на то, что испанец здорово проводит сезон, считаем, что он не остановит одного из фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5 за 2.16.