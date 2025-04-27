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    Зверев обыграет Давидовича-Фокину с разгромным счетом?

    Зверев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Давидович-Фокина
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Зверев

    В стартовом матче Саша спокойно переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.

    Теперь победная серия немецкого теннисиста составляет шесть матчей.

    На прошлой неделе Зверев выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Зверев ни разу не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга. При этом он дважды выигрывал этот турнир — в 2018-м и 2021 году.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче испанский теннисист одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:2, 6:3.

    Ранее в этом месяце Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

    В текущем сезоне Алехандро провел уже больше 30 матчей, и на этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.

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    В предыдущих сезонах Давидович-Фокина лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга — в 2023 году добрался до 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагаю за 2.75.

    Прогноз: Саша выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Алехандро. Несмотря на то, что испанец здорово проводит сезон, считаем, что он не остановит одного из фаворитов турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5 за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Давидович-Фокина?

    Матч Зверев — Давидович-Фокина состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагаю за 2.75.

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    Зверев — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Зверев обыграет Давидовича-Фокину с разгромным счетом?
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