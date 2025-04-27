Зверев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Александр Зверев
Алехандро Давидович-Фокина
Зверев
В стартовом матче Саша спокойно переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 6:2.
Теперь победная серия немецкого теннисиста составляет шесть матчей.
На прошлой неделе Зверев выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.
В предыдущих сезонах Зверев ни разу не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга. При этом он дважды выигрывал этот турнир — в 2018-м и 2021 году.
Давидович-Фокина
Алехандро тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче испанский теннисист одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:2, 6:3.
Ранее в этом месяце Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
В текущем сезоне Алехандро провел уже больше 30 матчей, и на этом отрезке у него 21 победа и 10 поражений.
В предыдущих сезонах Давидович-Фокина лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга — в 2023 году добрался до 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагаю за 2.75.
Прогноз: Саша выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Алехандро. Несмотря на то, что испанец здорово проводит сезон, считаем, что он не остановит одного из фаворитов турнира.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5 за 2.16.