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    У Свентек снова будут проблемы в матче против Носковой?

    Носкова — Свентек. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Носкова — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Носкова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 26 Апреля 2025 года

    Линда Носкова

  • Чехия
    •  Линда Носкова 21:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Носкова

    В начале года были разговоры о том, что Линда уже в ближайшее время может подобраться даже к топ-10, но пока что она никак не может закрепиться даже в топ-30.

    У чешки уже были неплохие результаты в 2025-м, но в целом сезон получается не таким успешным, как ожидалось.

    На прошлой неделе Носкова неудачно выступила на турнире во французском Руане — после волевой победы над Бернардой Перой проиграла нидерландке Сюзан Ламенс.

    Кроме того, в марте Линда не выиграла ни одного матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Лулу Сун и Маккартни Кесслер соотвественно.

    Прогнозы на теннис

    В стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде Носкова одержала победу над аргентинской теннисисткой Марией Лурдес Карле — 7:5, 6:1.

    Свентек

    Ига в первом матче на этой неделе с трудом выиграла у Александры Эалы.

    Вопреки ожиданиям, это была чересчур нервная встреча, достаточно посмотреть на счет — 4:6, 6:4, 6:2.

    В начале второго сета 19-летняя филиппинка дважды вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом.

    Свентек взяла реванш у Эалы за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

    Их встреча в столице Испании стала еще одним подтверждением, что Свентек сейчас не так опасна даже на грунте.

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    На прошлой неделе Ига проиграла Алене Остапенко в четвертьфинале «пятисотника» в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 4.30, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: Ига выиграла пять из шести матчей против Линды, но при этом в четырех случаях они провели три сета. В феврале полька с трудом остановила чешку на турнире в Дохе — 6:7, 6:4, 6:4. Похоже, в предстоящем матче у Свентек снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Носкова — Свентек?

    Матч Носкова — Свентек состоится 26 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Носкова — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Носкова — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Носкова — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Носкова — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 4.30, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.

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    Носкова — Свентек: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 26.04.202521:00. У Свентек снова будут проблемы в матче против Носковой?
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