Носкова — Свентек. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Носкова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Носкова

В начале года были разговоры о том, что Линда уже в ближайшее время может подобраться даже к топ-10, но пока что она никак не может закрепиться даже в топ-30.

У чешки уже были неплохие результаты в 2025-м, но в целом сезон получается не таким успешным, как ожидалось.

На прошлой неделе Носкова неудачно выступила на турнире во французском Руане — после волевой победы над Бернардой Перой проиграла нидерландке Сюзан Ламенс.

Кроме того, в марте Линда не выиграла ни одного матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Лулу Сун и Маккартни Кесслер соотвественно.

Прогнозы на теннис

В стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде Носкова одержала победу над аргентинской теннисисткой Марией Лурдес Карле — 7:5, 6:1.

Свентек

Ига в первом матче на этой неделе с трудом выиграла у Александры Эалы.

Вопреки ожиданиям, это была чересчур нервная встреча, достаточно посмотреть на счет — 4:6, 6:4, 6:2.

В начале второго сета 19-летняя филиппинка дважды вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом.

Свентек взяла реванш у Эалы за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

Их встреча в столице Испании стала еще одним подтверждением, что Свентек сейчас не так опасна даже на грунте.

На прошлой неделе Ига проиграла Алене Остапенко в четвертьфинале «пятисотника» в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 4.30, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Ига выиграла пять из шести матчей против Линды, но при этом в четырех случаях они провели три сета. В феврале полька с трудом остановила чешку на турнире в Дохе — 6:7, 6:4, 6:4. Похоже, в предстоящем матче у Свентек снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.02.