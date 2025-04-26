Нисикори — Шаповалов. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Канадец Денис Шаповалов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нисикори

В первом раунде Кей одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 3:6, 6:3.

В начале апреля японский теннисист не смог доиграть из-за травмы матч против Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне.

Лучшим результатом Нисикори в этом году пока остается выход в финал турнира в Гонконге.

Прогнозы на теннис

С тех пор Нисикори пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

Шаповалов

Денис в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча на грунте.

На недавнем турнире в Мюнхене теннисист из Канады из-за плохого самочувствия не смог завершить матч первого круга против 17-летнего Диего Дедуры-Паломеро.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Шаповалов проиграл в первом круге американцу Маркосу Гирону.

После 2018 года Шаповалов лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше второго раунда — в 2024-м добрался до третьего круге, где проиграл Саше Звереву.

Ранее в этом году Шаповалов вернулся в топ-30 благодаря победе на «пятисотнике» в Далласе и выходу в полуфинал турнира в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 2.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: в январе японец спокойно обыграл канадца в Гонконге — 6:2, 6:3. Шаповалову не очень нравится играть на грунте, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.