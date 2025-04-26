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    Сможет ли Шаповалов взять реванш у Нисикори?

    Нисикори — Шаповалов. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Кеи Нисикори

  • Япония
    •  Кеи Нисикори 11:00 Денис Шаповалов

    Денис Шаповалов

  • Канада
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    Нисикори

    В первом раунде Кей одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 3:6, 6:3.

    В начале апреля японский теннисист не смог доиграть из-за травмы матч против Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне.

    Лучшим результатом Нисикори в этом году пока остается выход в финал турнира в Гонконге.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор Нисикори пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

    Шаповалов

    Денис в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча на грунте.

    На недавнем турнире в Мюнхене теннисист из Канады из-за плохого самочувствия не смог завершить матч первого круга против 17-летнего Диего Дедуры-Паломеро.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Шаповалов проиграл в первом круге американцу Маркосу Гирону.

    После 2018 года Шаповалов лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше второго раунда — в 2024-м добрался до третьего круге, где проиграл Саше Звереву.

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    Ранее в этом году Шаповалов вернулся в топ-30 благодаря победе на «пятисотнике» в Далласе и выходу в полуфинал турнира в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 2.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: в январе японец спокойно обыграл канадца в Гонконге — 6:2, 6:3. Шаповалову не очень нравится играть на грунте, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нисикори — Шаповалов?

    Матч Нисикори — Шаповалов состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нисикори — Шаповалов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нисикори — Шаповалов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нисикори — Шаповалов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нисикори — Шаповалов?

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 2.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.64.

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    Нисикори — Шаповалов: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Сможет ли Шаповалов взять реванш у Нисикори?
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