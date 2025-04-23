Марожан — Коболли. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Марожан
На прошлой неделе Фабиан остановился в шаге от финала на турнире в Мюнхене.
На немецком «пятисотнике» Марожан выиграл у француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.
В полуфинале Марожан проиграл будущему чемпиону Саше Звереву (6:7, 3:6), но надо сказать, что этот матч он тоже провел на хорошем уровне.
На данный момент это лучший результат Марожана в сезоне. Ранее он выиграл по два матча в Гонконге и на Australian Open.
Коболли
Флавио в начале апреля выиграл турнир в Бухаресте, благодаря чему прервал очень болезненную серию поражений.
Перед этим итальянец проиграл на старте сразу семи турниров ATP.
Правда, после победы в столице Румынии Коболли пока выиграл лишь один матч.
На «Мастерсе» в Монте-Карло 22-летний теннисист после победы над Душаном Лайовичем проиграл Артуру Фису.
Но главным разочарованием стало поражение Коболли от представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 3:6, 4:6) на старте турнира в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.02.
Прогноз: это еще один матч, в котором сложно спрогнозировать исход. Но при этом здесь логично предположить, что итальянец и венгр устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов.
- 2.25Гоффен — Мюллер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Ландалусе — Норри: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.98Тьен — Гирон: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.