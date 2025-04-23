Марожан — Коболли. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Венгр Фабиан Марожан сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марожан

На прошлой неделе Фабиан остановился в шаге от финала на турнире в Мюнхене.

На немецком «пятисотнике» Марожан выиграл у француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.

В полуфинале Марожан проиграл будущему чемпиону Саше Звереву (6:7, 3:6), но надо сказать, что этот матч он тоже провел на хорошем уровне.

Прогнозы на теннис

На данный момент это лучший результат Марожана в сезоне. Ранее он выиграл по два матча в Гонконге и на Australian Open.

Коболли

Флавио в начале апреля выиграл турнир в Бухаресте, благодаря чему прервал очень болезненную серию поражений.

Перед этим итальянец проиграл на старте сразу семи турниров ATP.

Правда, после победы в столице Румынии Коболли пока выиграл лишь один матч.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 22-летний теннисист после победы над Душаном Лайовичем проиграл Артуру Фису.

Но главным разочарованием стало поражение Коболли от представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 3:6, 4:6) на старте турнира в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: это еще один матч, в котором сложно спрогнозировать исход. Но при этом здесь логично предположить, что итальянец и венгр устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.