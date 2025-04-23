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    Марожану и Коболли понадобится третий сет?

    Марожан — Коболли. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Коболли
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    Фабиан Марожан
    Венгр Фабиан Марожан сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Марожан

    На прошлой неделе Фабиан остановился в шаге от финала на турнире в Мюнхене.

    На немецком «пятисотнике» Марожан выиграл у француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.

    В полуфинале Марожан проиграл будущему чемпиону Саше Звереву (6:7, 3:6), но надо сказать, что этот матч он тоже провел на хорошем уровне.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент это лучший результат Марожана в сезоне. Ранее он выиграл по два матча в Гонконге и на Australian Open.

    Коболли

    Флавио в начале апреля выиграл турнир в Бухаресте, благодаря чему прервал очень болезненную серию поражений.

    Перед этим итальянец проиграл на старте сразу семи турниров ATP.

    Правда, после победы в столице Румынии Коболли пока выиграл лишь один матч.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 22-летний теннисист после победы над Душаном Лайовичем проиграл Артуру Фису.

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    Но главным разочарованием стало поражение Коболли от представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 3:6, 4:6) на старте турнира в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.02.

    Прогноз: это еще один матч, в котором сложно спрогнозировать исход. Но при этом здесь логично предположить, что итальянец и венгр устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марожан — Коболли?

    Матч Марожан — Коболли состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марожан — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марожан — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марожан — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марожан — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.02.

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    Марожан — Коболли: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Марожану и Коболли понадобится третий сет?
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