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    Соболенко снова проиграет в финале «пятисотника» в Штутгарте?

    Соболенко — Остапенко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Штутгарте 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Остапенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина дошла до финала на третьем турнире подряд.

    В марте белорусская теннисистка выиграла «тысячник» в Майами и уступила Мирре Андреевой в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.

    На текущем турнире Соболенко до сих пор провела лишь два матча.

    Как и остальные сеяные, она пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

    В четвертьфинале Соболенко одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенес (6:4, 6:1), а в полуфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (7:5, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Ранее Соболенко трижды проигрывала в финале турнира в Штутгарте.

    Остапенко

    Алена тем временем второй раз в сезоне сыграет в финале.

    В феврале теннисистка из Латвии проиграла американке Аманде Анисимовой в решающем матче на «тысячнике» в Дохе.

    В Штутгарте главным событием предыдущих раундов стала победа Остапенко над Игой Свентек в четвертьфинале 6:3, 3:6, 6:2.

    В это сложно поверить, но Остапенко ни разу не проигрывала польке — шесть побед и ни одного поражения.

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    В полуфинале Алена одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Остапенко букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: в отличие от Свентек, Арина еще ни разу не проигрывала Алене. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Остапенко, при этом отдав лишь сет.

    Остапенко чересчур хорошо играла в предыдущих матчах, поэтому рискнем предположить, что в этом финале она как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Остапенко?

    Матч Соболенко — Остапенко состоится 21 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Остапенко букмекеры предлагают за 3.68.

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