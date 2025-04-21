Соболенко
Арина дошла до финала на третьем турнире подряд.
В марте белорусская теннисистка выиграла «тысячник» в Майами и уступила Мирре Андреевой в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.
На текущем турнире Соболенко до сих пор провела лишь два матча.
Как и остальные сеяные, она пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.
В четвертьфинале Соболенко одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенес (6:4, 6:1), а в полуфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (7:5, 6:4).
Ранее Соболенко трижды проигрывала в финале турнира в Штутгарте.
Остапенко
Алена тем временем второй раз в сезоне сыграет в финале.
В феврале теннисистка из Латвии проиграла американке Аманде Анисимовой в решающем матче на «тысячнике» в Дохе.
В Штутгарте главным событием предыдущих раундов стала победа Остапенко над Игой Свентек в четвертьфинале 6:3, 3:6, 6:2.
В это сложно поверить, но Остапенко ни разу не проигрывала польке — шесть побед и ни одного поражения.
В полуфинале Алена одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Остапенко букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: в отличие от Свентек, Арина еще ни разу не проигрывала Алене. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Остапенко, при этом отдав лишь сет.
Остапенко чересчур хорошо играла в предыдущих матчах, поэтому рискнем предположить, что в этом финале она как минимум избежит поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.