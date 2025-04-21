Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина дошла до финала на третьем турнире подряд.

В марте белорусская теннисистка выиграла «тысячник» в Майами и уступила Мирре Андреевой в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.

На текущем турнире Соболенко до сих пор провела лишь два матча.

Как и остальные сеяные, она пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

В четвертьфинале Соболенко одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенес (6:4, 6:1), а в полуфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (7:5, 6:4).

Прогнозы на теннис

Ранее Соболенко трижды проигрывала в финале турнира в Штутгарте.

Остапенко

Алена тем временем второй раз в сезоне сыграет в финале.

В феврале теннисистка из Латвии проиграла американке Аманде Анисимовой в решающем матче на «тысячнике» в Дохе.

В Штутгарте главным событием предыдущих раундов стала победа Остапенко над Игой Свентек в четвертьфинале 6:3, 3:6, 6:2.

В это сложно поверить, но Остапенко ни разу не проигрывала польке — шесть побед и ни одного поражения.

В полуфинале Алена одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Остапенко букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: в отличие от Свентек, Арина еще ни разу не проигрывала Алене. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Остапенко, при этом отдав лишь сет.

Остапенко чересчур хорошо играла в предыдущих матчах, поэтому рискнем предположить, что в этом финале она как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.