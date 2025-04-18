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    Сможет ли Серундоло разгромить Гоффена?

    Серундоло — Гоффен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мюнхене 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Гоффен
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Гоффен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско легко прошел предыдущие раунды, уверенно подтвердив статус фаворита.

    В первом круге аргентинский теннисист разгромил прошлогоднего чемпиона мюнхенского турнира Яна-Леннарда Штруффа — 6:0, 6:2.

    В следующем матче Серундоло одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:2.

    В данном случае также важно обратить внимание на баланс Серундоло в текущем сезоне — на данный момент у него 19 побед и восемь поражений.

    Прогнозы на теннис

    Франсиско выиграл не менее двух матчей на семи из восьми последних турниров.

    Гоффен

    Давид тем временем провел уже два нервных матча на этой неделе.

    Во втором круге бельгиец совершил камбэк в матче против аргентинца Мариано Навоне — 0:6, 7:5, 6:1.

    В первом раунде Гоффен одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:2, 6:7, 6:4.

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    Ранее в этом году Гоффен еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гоффена букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: в данном случае всё просто — аргентинец спокойно тормознет уставшего соперника. Здесь у 34-летнего Гоффена действительно минимальные шансы на успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Гоффен?

    Матч Серундоло — Гоффен состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Гоффен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Гоффен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Гоффен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Гоффен?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гоффена букмекеры предлагают за 3.68.

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    Серундоло — Гоффен: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 18.04.202512:00. Сможет ли Серундоло разгромить Гоффена?
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