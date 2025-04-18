Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Гоффен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско легко прошел предыдущие раунды, уверенно подтвердив статус фаворита.

В первом круге аргентинский теннисист разгромил прошлогоднего чемпиона мюнхенского турнира Яна-Леннарда Штруффа — 6:0, 6:2.

В следующем матче Серундоло одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:2.

В данном случае также важно обратить внимание на баланс Серундоло в текущем сезоне — на данный момент у него 19 побед и восемь поражений.

Прогнозы на теннис

Франсиско выиграл не менее двух матчей на семи из восьми последних турниров.

Гоффен

Давид тем временем провел уже два нервных матча на этой неделе.

Во втором круге бельгиец совершил камбэк в матче против аргентинца Мариано Навоне — 0:6, 7:5, 6:1.

В первом раунде Гоффен одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:2, 6:7, 6:4.

Ранее в этом году Гоффен еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гоффена букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: в данном случае всё просто — аргентинец спокойно тормознет уставшего соперника. Здесь у 34-летнего Гоффена действительно минимальные шансы на успех.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 1.92.