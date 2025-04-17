Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра в первом раунде должна была встретиться с Мартой Костюк, но украинка в последний момент снялась, из-за чего ее соперницей стала старшая сестра Эрика.

Как и ожидалось, в этом матче не было ничего интересного: Мирра выиграла первый сет со счетом 6:2, а в начале второго Эрика отказалась от продолжения борьбы.

Для Андреевой это был первый матч после поражения от Аманды Анисимовой в третьем круге «тысячника» в Майами.

Прогнозы на теннис

Мирра выиграла 14 из 15-ти последних матчей. На этом отрезке она выиграла крупные турниры в Дубае и Индиан-Уэллс, благодаря чему поднялась в рейтинге на шестое место.

Александрова

Екатерина в стартовом матче спокойно переиграла Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.

Вопреки ожиданиям, до серьезной борьбы здесь так и не дошло. В отличие от соперницы, Александрова здорово играла и на своей подаче, и на приеме.

В этом сезоне она выиграла четыре из пяти матчей на грунте.

В начале апреля Александрова дошла до полуфинала на «пятисотнике» в американском Чарлстоне.

Интересно, что за весь прошлый сезон Екатерина выиграла только один матч на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.37, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.19.

Прогноз: скорее всего, в этом матче Мирра столкнется с первыми проблемами. Александровой вполне по силам как минимум избежать поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.