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    Сможет ли Мирра разгромить Александрову?

    Андреева — Александрова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Александрова
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    Мирра Андреева
    Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 17 Апреля 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 11:00 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •

    Андреева

    Мирра в первом раунде должна была встретиться с Мартой Костюк, но украинка в последний момент снялась, из-за чего ее соперницей стала старшая сестра Эрика.

    Как и ожидалось, в этом матче не было ничего интересного: Мирра выиграла первый сет со счетом 6:2, а в начале второго Эрика отказалась от продолжения борьбы.

    Для Андреевой это был первый матч после поражения от Аманды Анисимовой в третьем круге «тысячника» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Мирра выиграла 14 из 15-ти последних матчей. На этом отрезке она выиграла крупные турниры в Дубае и Индиан-Уэллс, благодаря чему поднялась в рейтинге на шестое место.

    Александрова

    Екатерина в стартовом матче спокойно переиграла Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.

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    • Вопреки ожиданиям, до серьезной борьбы здесь так и не дошло. В отличие от соперницы, Александрова здорово играла и на своей подаче, и на приеме.

    В этом сезоне она выиграла четыре из пяти матчей на грунте.

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    В начале апреля Александрова дошла до полуфинала на «пятисотнике» в американском Чарлстоне.

    Интересно, что за весь прошлый сезон Екатерина выиграла только один матч на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.37, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.19.

    Прогноз: скорее всего, в этом матче Мирра столкнется с первыми проблемами. Александровой вполне по силам как минимум избежать поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Андреева — Александрова?

    Матч Андреева — Александрова состоится 17 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Андреева — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Какую сделать ставку на матч Андреева — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.37, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.19.

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    Андреева — Александрова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 17.04.202513:30. Сможет ли Мирра разгромить Александрову?
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