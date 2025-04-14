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    Накашима снова обыграет Мартинеса?

    Мартинес — Накашима. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Барселоне 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мартинес — Накашима
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Педро Мартинес

  • Испания
    •  Педро Мартинес 11:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Мартинес

    Педро в этом сезоне уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, но только на одном из них ему удалось показать достойный результат.

    Еще в середине февраля испанский теннисист дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Хотя тут ему еще и повезло: в четвертьфинале его ждала встреча с Лоренцо Музетти, который в последний момент снялся из-за травмы.

    После этого Мартинес не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    В начале апреля Мартинес прошел один раунд в Бухаресте — после победы над Стэном Вавринкой не смог завершить матч против Дамира Джумхура.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Педро в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил в трехчасовом матче португальцу Нуну Боржешу.

    Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Мартинес не выиграл ни одного матча в Мюнхене не уровне основной сетки.

    Накашима

    Брэндон провел первые в этом сезоне матчи на грунте в Хьюстоне.

    На домашнем турнире американский теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо, ему удалось остановить Маккензи Макдональда и Кристофера Юбэнкса.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Накашима уступил в первом круге 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

    Перед «тысячником» на Лазурном берегу у Накашимы была серия из пяти турников, на каждом из которых он выиграл ее менее двух матчей.

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    В прошлом году Накашима дошел в Мюнхене до третьего круга, при этом во втором раунде он обыграл Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.45, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: Брэндон выиграл два предыдущих против испанца — в прошлом году он победил испанца на харде на Тенерифе и на грунте в Экс-ан-Провансе. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Мартинес — Накашима?

    Матч Мартинес — Накашима состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Мартинес — Накашима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Мартинес — Накашима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мартинес — Накашима?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Мартинес — Накашима?

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.45, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.

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    Мартинес — Накашима: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Накашима снова обыграет Мартинеса?
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