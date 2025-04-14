Педро Мартинес
Брэндон Накасима
Мартинес
Педро в этом сезоне уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, но только на одном из них ему удалось показать достойный результат.
Еще в середине февраля испанский теннисист дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Хотя тут ему еще и повезло: в четвертьфинале его ждала встреча с Лоренцо Музетти, который в последний момент снялся из-за травмы.
После этого Мартинес не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
В начале апреля Мартинес прошел один раунд в Бухаресте — после победы над Стэном Вавринкой не смог завершить матч против Дамира Джумхура.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Педро в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил в трехчасовом матче португальцу Нуну Боржешу.
Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Мартинес не выиграл ни одного матча в Мюнхене не уровне основной сетки.
Накашима
Брэндон провел первые в этом сезоне матчи на грунте в Хьюстоне.
На домашнем турнире американский теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо, ему удалось остановить Маккензи Макдональда и Кристофера Юбэнкса.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Накашима уступил в первом круге 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
Перед «тысячником» на Лазурном берегу у Накашимы была серия из пяти турников, на каждом из которых он выиграл ее менее двух матчей.
В прошлом году Накашима дошел в Мюнхене до третьего круга, при этом во втором раунде он обыграл Андрея Рублева.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.45, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: Брэндон выиграл два предыдущих против испанца — в прошлом году он победил испанца на харде на Тенерифе и на грунте в Экс-ан-Провансе. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.