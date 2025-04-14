Американец Брэндон Накашима сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мартинес

Педро в этом сезоне уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, но только на одном из них ему удалось показать достойный результат.

Еще в середине февраля испанский теннисист дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Хотя тут ему еще и повезло: в четвертьфинале его ждала встреча с Лоренцо Музетти, который в последний момент снялся из-за травмы.

После этого Мартинес не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

В начале апреля Мартинес прошел один раунд в Бухаресте — после победы над Стэном Вавринкой не смог завершить матч против Дамира Джумхура.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Педро в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором уступил в трехчасовом матче португальцу Нуну Боржешу.

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Мартинес не выиграл ни одного матча в Мюнхене не уровне основной сетки.

Накашима

Брэндон провел первые в этом сезоне матчи на грунте в Хьюстоне.

На домашнем турнире американский теннисист дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо, ему удалось остановить Маккензи Макдональда и Кристофера Юбэнкса.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Накашима уступил в первом круге 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Перед «тысячником» на Лазурном берегу у Накашимы была серия из пяти турников, на каждом из которых он выиграл ее менее двух матчей.

В прошлом году Накашима дошел в Мюнхене до третьего круга, при этом во втором раунде он обыграл Андрея Рублева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.45, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Брэндон выиграл два предыдущих против испанца — в прошлом году он победил испанца на харде на Тенерифе и на грунте в Экс-ан-Провансе. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.