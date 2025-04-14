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    Оже-Альяссим снова проиграет в стартовом матче?

    Навоне — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Навоне — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Навоне

    В этом году у Мариано пока куда более скромные результаты на грунте, чем в прошлом.

    В начале апреля аргентинец не сумел защитить финал в Бухаресте. На этот раз он проиграл во втором круге венгру Мартону Фучовичу.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Навоне прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Маттео Берреттини (4:6, 4:6).

    На февральских турнирах в Южной Америке его лучшим результатом стал четвертьфинал в Буэнос-Айресе.

    Прогнозы на теннис

    В Рио-де-Жанейро и Сантьяго Навоне не смог пройти второй круг, проиграв Себастьяну Баэсу и Дамиру Джумхуру соответственно.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем провел пока лишь один матч на грунте.

    Канадец стал одним из главных неудачников «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру (6:7, 3:6).

    Но по одному матчу вряд ли есть смысл делать серьезные выводы.

    В прошлом году Оже-Альяссим успешно выступал на этом покрытии, о чем свидетельствует в том числе и баланс — 17 побед и восемь поражений.

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    Ну и также не стоит забывать, что Оже-Альяссим очень бодро провел предыдущие три месяца. Ранее в 2025-м он взял титул в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: еще одно поражение канадца на старте турнира тоже не станет сюрпризом. Феликсу достался не очень приятный соперник. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на геймы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Навоне — Оже-Альяссим?

    Матч Навоне — Оже-Альяссим состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Навоне — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Навоне — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Навоне — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Навоне — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.

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