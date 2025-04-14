Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Навоне

В этом году у Мариано пока куда более скромные результаты на грунте, чем в прошлом.

В начале апреля аргентинец не сумел защитить финал в Бухаресте. На этот раз он проиграл во втором круге венгру Мартону Фучовичу.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Навоне прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Маттео Берреттини (4:6, 4:6).

На февральских турнирах в Южной Америке его лучшим результатом стал четвертьфинал в Буэнос-Айресе.

Прогнозы на теннис

В Рио-де-Жанейро и Сантьяго Навоне не смог пройти второй круг, проиграв Себастьяну Баэсу и Дамиру Джумхуру соответственно.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем провел пока лишь один матч на грунте.

Канадец стал одним из главных неудачников «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру (6:7, 3:6).

Но по одному матчу вряд ли есть смысл делать серьезные выводы.

В прошлом году Оже-Альяссим успешно выступал на этом покрытии, о чем свидетельствует в том числе и баланс — 17 побед и восемь поражений.

Ну и также не стоит забывать, что Оже-Альяссим очень бодро провел предыдущие три месяца. Ранее в 2025-м он взял титул в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: еще одно поражение канадца на старте турнира тоже не станет сюрпризом. Феликсу достался не очень приятный соперник. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на геймы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.