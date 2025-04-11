Россиянин Павел Котов сыграет против словака Норберта Гомбоша в четвертьфинале «челленджера» в Мадриде. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Гомбош, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Котов

Павел по итогам предыдущих трех месяцев свалился в рейтинге на 124-ю строчку.

До этой недели у российского теннисиста в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки.

При этом сразу на пяти турнирах Котов проиграл в финале квалификации, а в Марракеше уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Прогнозы на теннис

В первом раунде мадридского «челленджера» Котов выиграл у ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:4.

Во втором круге Павел одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом — 6:4, 5:7, 7:5.

Гомбош

Норберт тем временем провел уже четыре матча на текущем турнире.

Сначала словацкий теннисист прошел квалификацию — выиграл у Ивана Гахова и Ника Хардта.

В первом круге Гомбош одержал победу над Мигелем Дамасом, а во втором остановил представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 7:5).

Гомбош занимает 397-е место в рейтинге ATP. Ранее в этом сезоне он еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Гомбоша букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: четыре года назад Павел проиграл словаку на турнире в По со счетом 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящей встрече будет больше геймов, но при этом не факт, что Котов возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.