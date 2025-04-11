Котов
Павел по итогам предыдущих трех месяцев свалился в рейтинге на 124-ю строчку.
До этой недели у российского теннисиста в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки.
При этом сразу на пяти турнирах Котов проиграл в финале квалификации, а в Марракеше уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.
В первом раунде мадридского «челленджера» Котов выиграл у ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:4.
Во втором круге Павел одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом — 6:4, 5:7, 7:5.
Гомбош
Норберт тем временем провел уже четыре матча на текущем турнире.
Сначала словацкий теннисист прошел квалификацию — выиграл у Ивана Гахова и Ника Хардта.
В первом круге Гомбош одержал победу над Мигелем Дамасом, а во втором остановил представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 7:5).
Гомбош занимает 397-е место в рейтинге ATP. Ранее в этом сезоне он еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Гомбоша букмекеры предлагают за 2.66.
Прогноз: четыре года назад Павел проиграл словаку на турнире в По со счетом 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящей встрече будет больше геймов, но при этом не факт, что Котов возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.