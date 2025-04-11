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    Котов проиграет 397-й ракетке мира?

    Котов — Гомбош. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Гомбош
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против словака Норберта Гомбоша в четвертьфинале «челленджера» в Мадриде. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Гомбош, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел по итогам предыдущих трех месяцев свалился в рейтинге на 124-ю строчку.

    До этой недели у российского теннисиста в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки.

    При этом сразу на пяти турнирах Котов проиграл в финале квалификации, а в Марракеше уступил в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде мадридского «челленджера» Котов выиграл у ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:4.

    Во втором круге Павел одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом — 6:4, 5:7, 7:5.

    Гомбош

    Норберт тем временем провел уже четыре матча на текущем турнире.

    Сначала словацкий теннисист прошел квалификацию — выиграл у Ивана Гахова и Ника Хардта.

    В первом круге Гомбош одержал победу над Мигелем Дамасом, а во втором остановил представителя Казахстана Александра Шевченко (7:6, 7:5).

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    Гомбош занимает 397-е место в рейтинге ATP. Ранее в этом сезоне он еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Гомбоша букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: четыре года назад Павел проиграл словаку на турнире в По со счетом 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящей встрече будет больше геймов, но при этом не факт, что Котов возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Котов — Гомбош: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 11.04.202512:00. Котов проиграет 397-й ракетке мира?
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