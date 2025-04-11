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    Давидович-Фокина обыграет Попырина и выйдет в полуфинал «тысячника» в Монте-Карло?

    Давидович-Фокина — Попырин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 11 апреля 2025 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Попырин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2025 года

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •  Алехандро Давидович-Фокина 12:00 Алексей Попырин

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •

    Давидович-Фокина

    Алехандро третий раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

    При этом его лучшим результатом здесь пока остается сенсационный выход в финал в 2022 году.

    На этот раз Давидовичу-Фокине досталась не самая простая сетка. Уже в первом раунде он тормознул американца Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 6:1.

    В следующем матче испанский теннисист одержал победу над опытным аргентинским грунтовиком Томасом Этчеверри — 7:6, 6:3.

    Но главным сюрпризом стала победа Давидовича-Фокины над шестой ракеткой мира Джеком Дрейпером — 6:3, 6:7, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Давидович-Фокина четвертый раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд. Ранее в 2025-м он дошел до четвертого круга на Australian Open и до финала в Делрей-Бич и Акапулько.

    Попырин

    Алексей на этой неделе выиграл больше матчей, чем за предыдущие три месяца.

    Выступление представителя Австралии в Монте-Карло стало, пожалуй, главным сюрпризом.

    В первом круге Попырин выиграл у француза Юго Эмбера (3:6, 7:6, 6:4), а во втором — у американца Фрэнсиса Тиафо (3:6, 6:3, 6:3).

    Но больше всего удивила победа Попырина над прошлогодним финалистом «тысячника» на Лазурном берегу Каспером Руудом — 6:4, 3:6, 7:5.

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    В решающем сете случилась настоящая драма: сначала Алексей спас два матчбола при счете 3:5, а потом отыграл у норвежца подачу на матч при 4:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.68, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: максимально непредсказуемый матч в плане исхода, но по содержанию встреча испанца и австралийца не должна разочаровать. Правда, есть ощущение, что упертый Алехандро все же дожмет соперника в решающем сете. Но это всего лишь предположение.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

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    Давидович-Фокина — Попырин: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 11.04.202512:00. Давидович-Фокина обыграет Попырина и выйдет в полуфинал «тысячника» в Монте-Карло?
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