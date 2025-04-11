Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Попырин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро третий раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

При этом его лучшим результатом здесь пока остается сенсационный выход в финал в 2022 году.

На этот раз Давидовичу-Фокине досталась не самая простая сетка. Уже в первом раунде он тормознул американца Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 6:1.

В следующем матче испанский теннисист одержал победу над опытным аргентинским грунтовиком Томасом Этчеверри — 7:6, 6:3.

Но главным сюрпризом стала победа Давидовича-Фокины над шестой ракеткой мира Джеком Дрейпером — 6:3, 6:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

Давидович-Фокина четвертый раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд. Ранее в 2025-м он дошел до четвертого круга на Australian Open и до финала в Делрей-Бич и Акапулько.

Попырин

Алексей на этой неделе выиграл больше матчей, чем за предыдущие три месяца.

Выступление представителя Австралии в Монте-Карло стало, пожалуй, главным сюрпризом.

В первом круге Попырин выиграл у француза Юго Эмбера (3:6, 7:6, 6:4), а во втором — у американца Фрэнсиса Тиафо (3:6, 6:3, 6:3).

Но больше всего удивила победа Попырина над прошлогодним финалистом «тысячника» на Лазурном берегу Каспером Руудом — 6:4, 3:6, 7:5.

В решающем сете случилась настоящая драма: сначала Алексей спас два матчбола при счете 3:5, а потом отыграл у норвежца подачу на матч при 4:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.68, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: максимально непредсказуемый матч в плане исхода, но по содержанию встреча испанца и австралийца не должна разочаровать. Правда, есть ощущение, что упертый Алехандро все же дожмет соперника в решающем сете. Но это всего лишь предположение.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.