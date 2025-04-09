Серб Новак Джокович сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джокович

Новак в этом году пока не выиграл ни одного турнира, но после недавнего «Мастерса» в Майами ему стало заметно легче в эмоциональном плане.

Джокович дошел до финала, в котором проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику со счетом 6:7, 6:7.

Несмотря на поражение в решающем матче, Джокович шикарно провел турнир, особенно это касается его матчей против Лоренцо Музетти, Себастьяна Корды и Григора Димитрова.

Ну и сам Новак явно остался доволен своей игрой: «Разумеется, с течением карьеры мне стало сложнее, но такие выступления, как в Майами, вдохновляют играть дальше. Когда ты хорошо бьешь по мячу и выигрываешь матчи, то прекрасно чувствуешь себя на корте».

В прошлом сезоне Джокович выиграл 16 из 19-ти матчей на грунте, а его главным достижением стала победа на олимпийском турнире в Париже.

Табило

Алехандро в первом раунде с трудом выиграл у Стэна Вавринки — 1:6, 7:5, 7:5.

В решающем сете чилийскому теннисисту повезло: 40-летний швейцарец вел с брейком, но не смог воспользоваться преимуществом.

Для Табило это всего лишь третья победа в этом году. Пока что он уверенно входит в список главных разочарований сезона.

До «Мастерса» в Индиан-Уэллс Табило проиграл на старте шести турниров ATP подряд.

Сейчас даже сложно поверить, что в прошлом году этот латиноамериканец выиграл два титула и дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.14, победу Табило букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: Новак хорошо запомнил чилийца — в прошлом году он проиграл Табило на «Мастерсе» в Риме со счетом 2:6, 3:6. Безусловно, Джокович выйдет на корт за реваншем. Ну и очевидно, что он, в отличие от Вавринки, спокойно воспользуется ошибками соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 2.08.